Tre esclusioni eccellenti: le probabili formazioni di Juve-Inter

√ą il giorno di Juve-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia in programma allo Stadium. Ecco le probabili formazioni

Juventus-Inter atto terzo. Questa sera, allo Stadium, andrà in scena il match di andata delle semifinali di Coppa Italia.

I bianconeri, reduci da due vittorie su due nei precedenti stagionali, ospitano la squadra di Inzaghi in piena crisi di risultati in campionato. L’allenatore √® di nuovo finito al centro del ciclone e adesso la sua Inter rischia addirittura l’accesso alla prossima Champions League. Il tecnico nerazzurro, per l’occasione, pensa a delle esclusioni eccellenti: a centrocampo dovrebbe esserci spazio per Asllani al posto di Brozovic, con l’avvicendamento Bellanova-Dumfries sulla fascia destra. In attacco tornano Dzeko e Lautaro, altra esclusione per Lukaku.

Allegri dovrebbe invece rilanciare la coppia d’attacco Di Maria-Vlahovic. A centrocampo rientra Rabiot dopo la squalifica in Serie A, mentre a destra √® ballottaggio aperto Cuadrado-De Sciglio. Di seguito le probabili formazioni.

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado/De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All. Allegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.