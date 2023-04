Donnarumma dopo il ko si confronta con i tifosi: ecco il suo pensiero

Il portiere del Psg ha incontrato i tifosi con Mbappé, sottolineando la delusione per la stagione che sta per andare agli archivi

Non bastasse l’ennesimo flop in Europa, quest’anno il Psg è più in difficoltà del solito anche in campionato. A nove giornate dalla fine, i campioni in carica dovranno ancora sudare per confermarsi, con un’altra sconfitta che complica nuovamente le cose per la squadra di Galtier.

Una stagione deludente per il Paris Saint-Germain che, ancora una volta, ha dovuto dire addio ai sogni di gloria europei. Lo sa bene Gianluigi Donnarumma, portiere e leader della compagine transalpina, consapevole della delusione dei tifosi che nelle scorse ore hanno incontrato alcuni calciatori tra cui, appunto, Donnarumma e Mbappé.

Quest’ultimo ha parlato a nome della squadra, sottolineando la delusione per la stagione che sta per andare agli archivi e la consapevolezza di non aver soddisfatto le aspettative del popolo parigino. Infine, è stato promesso massimo impegno per chiudere al meglio la stagione e, soprattutto provare a vincere la Champions League l’anno prossimo.

Donnarumma e la promessa ai tifosi del Paris Saint-Germain

Un colloquio al quale ha assistito Donnarumma che ha pienamente sottoscritto le parole dell’attaccante francese, confermando il suo legame con i tifosi.

Del resto, non è la prima volta che Gigio si avvicina ai rappresentanti della tifoseria organizzata del Paris Saint-Germain, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà della squadra.