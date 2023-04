Sarri vince ma c’è stato un problema: “Una cosa non mi è piaciuta”

La Lazio vola sulle ali di Pedro e Milinkovic-Savic. I biancocelesti allungano al secondo posto: l’analisi di Sarri dopo la vittoria sul Monza

È una Lazio che vince e convince quella che a Monza riesce a fare bottino pieno battendo la squadra di Raffaele Palladino con un gol per tempo. Sarri si gode il ritorno al gol di Pedro e Milinkovic-Savic e nel post partita analizza la giornata.

Ai microfoni di ‘Dazn’ il tecnico biancoceleste ha sottolineato: “Questa è una squadra che prima o poi ti fa soffrire. Buona la partita ma non mi è piaciuta la gestione della parte finale. Abbiamo preso tre punti importanti in una cosa che è ancora molto lunga. Quello che abbiamo fatto nelle ultime partite può succedere a tutti, va quindi preso per quello che è”. Poi su Milinkovic-Savic e il ritorno su buoni livelli del serbo: “Sergio ha fatto un percorso inverso rispetto al resto della squadra, con un primo tempo in sofferenza e un secondo in crescita. Se continua così per noi sarà determinante”.

Sarri ha quindi analizzato nel complesso la sfida prima di parlare di maturità nella gestione degli impegni, con gli occhi già puntati sulla gara contro la Juventus: “Quello della solidità difensiva è il passo che ci permette di stare in zone importanti di classifica. Cataldi ha fatto 65 minuti di grande livello. Da venerdì uso la parola maturità. Bisogna fare tesoro degli errori del passato e la squadra dà segnali positivi. Domattina facciamo allenamento e pensiamo alla Juve. Se vogliamo essere maturi dobbiamo subito proiettarci alla gara successiva”.