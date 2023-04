PAGELLE E TABELLINO ROMA-SAMPDORIA: Matic-Wijnaldum d’oro, Murillo imperdonabile

Pagelle e tabellino di Roma-Sampdoria, match valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A TIM 2022/23

ROMA

Rui Patricio 6: Gabbiadini lo spaventa più per la fama del suo sinistro che per la sua effettiva pericolosità, come in occasione della punizione nel primo tempo. Per il resto non gli serve fare granché.

Zalewski 6: primo tempo di buona spinta, da terzino soffre parecchio l’intraprendenza di Augello che gli dà filo da torcere, ma in avanti è propositivo e mostra buona personalità. Ci prova anche da fuori, il gol col Sassuolo almeno gli è servito a sbloccarsi un po’ da quel punto di vista. Dall’87 Celik sv

Smalling 6,5: solito riferimento, oggi cambia il partner e il sistema difensivo con la difesa a quattro ma il succo resta lo stesso. Difende al solito molto basso, resta il leader maximo. Va anche vicino al gol.

Llorente 6,5: c’era attesa per la sua prestazione. La Samp nell’area della Roma è poca cosa, lui non bada troppo al sottile e spazza appena può per evitare pericoli. Va addirittura vicino al gol, col passare dei minuti acquisice sicurezza e si sgancia anche in area. Buona prova.

Spinazzola 6: non indimenticabile. Si trova in un paio di occasioni con tanto campo davanti a sé, ma sbaglia la scelta. Ha un’altra buona chance in area, ma non è preciso. Era lecito aspettarsi di più. Meglio nel secondo tempo, dove ha più spazio, anche se non ha grandi fiammate.

Matic 7: la Roma la dipendenza ce l’ha soprattutto da lui. Parte leggermente compassato, poi cresce e prende in mano la situazione. Macina chilometri e palloni, copre e rifinisce come quel pallone meraviglioso per Wijnaldum che prende solo il palo. Nel secondo tempo alza ancora il livello e si traveste pure da assist-man per il gol vittoria di Wijnaldum. E poi l’invenzione per Wijnaldum che porta al rigore. Sempre più imprescindibile.

Wijnaldum 7,5: sta crescendo di condizione, è fondamentale. A volte non è precissimo negli ultimi metri col pallone, è frenetico come tutti i suo compagni. Ma quando è il momento si nota la stoffa diversa. A un passo da un gol bellissimo, ma è solo palo. Si riscatta nella ripresa, con un colpo di testa letale che significa tre punti pesantissimi. Si guadagna pure il rigore del 2-0.

Dybala 7: un po’ ingabbiato inizialmente, la Samp cerca di tenerlo lontano dalla porta ma non ci riesce sempre. Ultimamente è po’ meno esplosivo, arriva spesso a creare presupposti per calciare ma al finale gli manca sempre qualcosa. Nel secondo tempo aggiusta un po’ la mira, è importantissimo soprattutto in fase di riepiegamento, in area è il primo a sacrificarsi. Alla fine trova la gioia col rigore finale.

Pellegrini 6: è sempre presente nelle occasioni e azioni importanti. Pecca di precisione in un paio di verticalizzazioni, poi sbatte su Ravaglia quando va quasi a botta sicura. Ancora non al top, ma gioca una buonissima partita. Al 79′ Solbakken sv

El Shaarawy 7: tra i più pericolosi della Roma. Prova più di una volta il tiro a giro col destro, è quello che piùù volte riesce a liberarsi in maniera netta per calciare. Non angola quasi mai, ma è sempre vivo. Nella ripresa è un moto continuo, va su e giù, e alla fine trova pure il terzo gol.

Abraham 5: tecnicamente nei primi 8 minuti di gioco prende due gialli. Per sua fortuna del primo Irrati non si accorge e il Var non può intervenire, non essendo da rosso diretto. Poi poco altro, Pellegrini gli dà un cioccolatino ma si fa tagliare fuori facilmente da Amione. Dal 59′ Belotti 6,5: ormai è un idolo dei romanisti per la sua voglia costante di lottare e arrivare dappertutto. L’apporto offensivo è superiore a quello dato da Abraham, si sta calando benissimo.

Allenatore: Mourinho 7: torna in panchina dopo due partite, la Roma da subito crea tante occasioni ma gli manca un po’ di cattiveria per chiuderla. Il rosso a Murillo senza dubbio sblocca i giallorossi, che comunque continuano a macinare subendo solo pochi minuti la Samp ma senza concedere occasioni vere. Squadra solida, con Matic e Wijnaldum in stato di grazia. La Champions è ancora lì.