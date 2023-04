Niente rinnovo, tentativo della Roma: Mourinho prova a battere la Juve

Sono diversi i calciatori in scadenza di contratto che non andranno a rinnovare l’accordo. Tra questi anche David De Gea dello United, accostato anche in Serie A

Torna la Serie A e la Roma di Josè Mourinho non può più concedersi passi falsi dopo le battute d’arresto arrivate prima della sosta. I giallorossi devono riscattare un trend di tre ko nelle ultime quattro di campionato, a partire dalla gara contro la Sampdoria di domani.

Lo Special One deve quindi dare un indirizzo diverso alla sua squadra per tornare a macinare punti importanti nell’ambito di una corsa Champions ancora apertissima e ricca di concorrenza. Al termine della stagione, quando il quadro sarà più chiaro, sarà quindi tempo di pensare anche al futuro della rosa, attraverso una estate di calciomercato che potrebbe andare a cambiare ulteriormente volto alla Roma. Dalla Spagna rilanciano anche un nome importante e di respiro internazionale, che al momento ha il contratto in scadenza a giugno col Manchester United. Si tratta di David De Gea, portiere iberico che è dal 2011 ad Old Trafford e potrebbe cambiare aria.

Calciomercato, anche la Roma pensa a De Gea: ci prova Mourinho

La situazione dei calciatori in scadenza resta sempre in divenire, ed aperta ad ogni soluzione fino alla fine. ‘Fichajes.net’ sottolinea come il portiere non abbia ancora trovato un accordo per rinnovare, rifiutando addirittura una proposta di prezzo inferiore.

La stessa fonte evidenzia quindi come De Gea possa avere una via di fuga in Serie A, con la Roma che sarebbe disposta a valutarne l’ingaggio, al netto anche di altre possibili offerte europee da PSG ed anche Juventus. La fonte iberica si sofferma però sui capitolini, sottolineando come Josè Mourinho voglia contare sui servizi del portiere del Manchester United, non essendo del tutto convinto della situazione attuale della porta giallorossa. Inoltre, così facendo, lo Special One potrebbe ritrovarsi nello spogliatoio un altro calciatore che ha già avuto modo di allenare in una precedente esperienza, proprio quella ad Old Trafford. Va comunque tenuto in conto l’ingaggio importante di De Gea.