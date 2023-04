Inzaghi lo dice chiaramente dopo Inter-Fiorentina: questa volta lo ha ammesso

Ancora una sconfitta per l’Inter, la terza consecutiva in campionato: Simone Inzaghi parla dopo il ko contro la Fiorentina

Terza sconfitta consecutiva, quarta nelle ultime cinque partite di campionato. L’Inter vede complicarsi ulteriormente la sua corsa ad un posto in Champions dopo il ko casalingo contro la Fiorentina.

A ‘Dazn’ il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha commentato così il match: “C’è grandissima delusione. Abbiamo perso due partite consecutive in casa, davanti ad un pubblico meraviglioso. Dobbiamo lavorare di più, io per primo. Ho visto la squadra che ha fatto il massimo: è un momento così, dobbiamo essere più cattivi, abbiamo avuto tantissime palle gol che dovevamo sfruttare. C’è delusione, ma alla squadra non posso dire nulla per l’impegno messo in campo. Il risultato ci fa guardare la classifica in modo diverso, ci deve far riflettere e lavorare ancora di più e meglio”.

OCCASIONI – “Più andava avanti la partita e più la squadra ha perso lucidità. Si creato lo stesso indipendentemente da due-tre-quattro attaccanti. Per la prestazione di stasera, l’impegno visto dalla squadra: hanno messo tutto quello che avevano”.

ATTACCANTI – “Siamo ancora il secondo attacco. Nel 2023 segniamo di meno, è un dato di fatto. Bisogna lavorare di più, questo sarà un mese molto intenso. Ora la cosa che più conta è il campo, sudore, lavoro e cercare di ritrovare più calciatori possibili. C’è bisogno di tutti: vogliamo risultati diversi, per la prestazione ero più arrabbiato contro la Juventus. Il risultato non ci soddisfa e la classifica non è quella che volevamo”.

Inter-Fiorentina, Inzaghi: “Lukaku? Con due gol giudizi diversi”

LUKAKU – “Se avesse fatto due gol, i giudizi sarebbero stati diversi. Oggi si è mosso tanto, ha avuto tante occasioni, ma ne abbiamo avute con diversi calciatori. Devo essere lucido. E’ la decima sconfitta in campionato, c’è qualcosa che non va: bisogna lavorare di più e meglio, io in primis”.

UMORE – “Non è dei migliori, ma fa parte del calcio. I giocatori devono essere lucidi nell’analizzare la partita e non farsi influenzare il risultato. La prestazione di oggi è stato completamente diversa da quella contro la Juventus”.

CONFRONTO – “Ci sarà un confronto con società e calciatori, c’è quotidianamente. Quello che stiamo facendo non basta”, ammette il tecnico nerazurro.

RISULTATO – “Il risultato fa male, avremmo meritato un altro risultato ma questo è il calcio. Tra 72 ore saremo di nuovo in campo”.