I convocati di Allegri per Juventus-Verona: cinque assenti

Da Pogba a Rabiot, ecco chi non è presente nell’elenco stilato dal tecnico bianconero per la sfida di stasera valevole per la ventottesima giornata di Serie A

Sono ventuno i convocati di Massimiliano Allegri per la sfida tra la sua Juventus e il Verona di scena stasera all’Allianz Stadium di Torino e valevole per la ventottesima giornata di Serie A. Pogba e non solo, sono cinque gli assenti nella lista del tecnico bianconero.

Oltre al francese, sono indisponibili a causa di problemi fisici Leonardo Bonucci e Federico Chiesa. Out, ma perché squalificati, Leandro Paredes e Adrien Rabiot. Ecco l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin

Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani

Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Fagioli, Barrenechea

Attaccanti: Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Soule, Iling-Junior