“Sandro dove sei?” Il Milan cerca il vero Tonali per il finale di stagione

La stagione di Sandro Tonali, centrocampista del Milan di Stefano Pioli, non ha confermato, almeno a pieno, l’elevato rendimento di quella scorsa: le ultime notizie sul Diavolo

Il Milan di Stefano Pioli, che domenica sera sfiderà il Napoli di Luciano Spalletti in occasione di quello che sarà un vero e proprio antipasto dei quarti di finale di Champions in programma a metà aprile, è a caccia e vuole fare totale affidamento su uno dei centrocampisti protagonisti dello scudetto dello scorso anno: stiamo parlando di Sandro Tonali.

Il classe 2000 è stato decisivo nel finale della scorsa stagione con dei gol pesantissimi. Basti pensare alla rete sulla sirena contro la Lazio di Maurizio Sarri o alla doppietta, sempre in trasferta, a Verona contro la rivelazione scaligera di Igor Tudor. Reti pesantissime che sono valse davvero uno scudetto per il Milan e che quest’anno sono mancate al Diavolo. Tonali, finora, ha realizzato appena due gol, ma soprattutto è apparso un po’ in ombra rispetto al centrocampista duttile, aggressivo e mai domo che abbiamo potuto ammirare nella stagione dello scudetto milanista.

Milan, a Pioli serve il vero Tonali

Ora però il gioco si fa duro e Stefano Pioli, allenatore del Milan, vuole e deve fare affidamento su una delle sue migliori creazioni, ovvero Sandro Tonali. Il Diavolo ha bisogno che l’ex giocatore del Brescia sia al massimo delle sue possibilità in questi due mesi conclusivi della stagione che vedranno i rossoneri impegnati su due fronti fondamentali: il campionato, dove l’obiettivo è raggiungere il quarto posto; la Champions League, nella quale il Milan sfiderà il Napoli in occasione dei quarti di finale della massima competizione europea.

Due traguardi fondamentali per la storia del Diavolo e, chi nei rossoneri è già leggenda con le gesta della scorsa annata, deve ripetersi e Sandro Tonali è chiamato ad uno sforzo maggiore per trascinare il centrocampo e tutta la squadra, con la sua leadership, per arrivare fino in fondo in quella che potrebbe essere un’altra stagione storica per la società meneghina.