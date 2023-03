Kiyine, incidente choc: l’ex Serie A vola dentro al palazzetto

Incidente choc per Sofian Kiyine: l’ex Chievo e Salernitana vola dentro al palazzetto. Tutti gli aggiornamenti

Sofian Kiyine, ex Serie A attualmente in Belgio all’OH Lovanio, è rimasto coinvolto in un bruttissimo incidente con la sua automobile. Le immagini sono davvero spaventose.

Il classe 1997, che in Italia ha vestito le maglie di Chievo, Salernitana e Venezia, è entrato con la propria auto dentro una palestra. L’automobile del centrocampista ha sfondato il muro. Trasportato in ospedale, il calciatore sarebbe in terapia intensiva ma non in pericolo di vita. A riportarlo sono i media belga.

Une Mercedes décolle à 5m de haut et finit dans le hall omnisports: voici la vidéo du spectaculaire accident à Flémalle! https://t.co/ecePtBLjlZ pic.twitter.com/25yCQl2qLY — Sudinfo LaMeuse (@LaMeuse_be) March 30, 2023



Nelle ultime ore è anche arrivato il comunicato ufficiale del club: “Sofian Kiyine è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale più vicino dove sono in corso ulteriori accertamenti: non è in pericolo di vita. Fortunatamente nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli o persone. Il club attende maggiore chiarezza sulle circostanze esatte di come è avvenuto l’incidente prima di rispondere ulteriormente. Auguriamo a Sofian una pronta guarigione”.