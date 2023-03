Retegui e non solo, caos Nazionale: “Restasse a casa”

A Coverciano, nel Centro Tecnico Federale della Nazionale Italiana, è andata in scena la ‘Digital Cup 2023: tra sport e digitale’, una giornata dedicata appunto all’incontro tra il calcio e il mondo del digitale

Questa mattina il momento di confronto tra esperti e professionisti del settore, poi nel pomeriggio la sfida sul campo tra la Nazionale Italiana Cantanti opposta alla Nazionale Italiana Comunicazione Digitale, che ha schierato diversi esponenti della comunicazione tra cui La7 e Sport & Salute, con tanto di coppa in palio. E ovviamente col filo conduttore della beneficienza, uniti per raccogliere fondi per Save The Children. Una parate di stelle tra artisti della musica ed ex calciatori.

Da una parte – allenati dal mister Sandro Giacobbe – personaggi come Enrico Ruggeri, Paolo Vallesi, Bugo, Boosta, Shade, Ubaldo Pantani, Moreno Donadoni e Ludwig, coadiuvati da ex calciatori come Simone Pepe, Mark Iuliano, Gigi Di Biagio e Leonardo Blanchard. Una partita che ha avuto una telecronaca d’eccezione come quella di Fabio Caressa e arbitrata da una terna tutta al femminile, vinta per 4-3 dalla Nazionale Italiana Comunicazione Digitale. Tra gli ospiti d’eccezione anche Eusebio Di Francesco e Andrea Barzagli.

A margine dell’incontro, ai microfoni di Calciomercato.it in onda su TV Play è intervenuto proprio Di Biagio, il quale ha commentato l’attuale momento attraversato dalla Selezione Azzurra: “E’ un momento non semplice per la Nazionale. Sul discorso degli oriundi io preferirei tutti italiani, ma il calcio è diventato globale, bisogna guardare oltre. Mi sento di dire una cosa: non bisogna convincere nessuno. Se c’è qualcuno da convincere, restasse a casa. Siamo in difficoltà di attaccanti, però poca scelta anche in un cambio di modulo. Roberto è stato un po’ costretto. Però, ripeto, se qualcuno è in dubbio andasse in un’altra nazionale. I giocatori devono ambire alla maglia azzurra”.

Di Biagio: “Un peccato se Mourinho andasse via”

L’ex centrocampista si è poi soffermato sui prossimi incroci delle big italiane tra campionato e coppe.