“Non c’è ancora accordo”: la Juve è avvisata

Parla l’agente del calciatore da tempo nel mirino della squadra bianconera. Ecco le sue dichiarazioni

“Non c’è ancora nessun accordo con nessun club“. Ha parlato così, al ‘Guardian’, l’agente del centrocampista, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Si tratta di Ilhan Gündogan, zio e agente del giocatore del Manchester City. Il calciatore, che lo scorso 24 ottobre ha compiuto 32 anni, sembra davvero pronto a lasciare i Citizens per intraprendere una nuova avventura.

“L’attenzione di Ilkay nelle ultime settimane – prosegue il procuratore – è stata solo al Manchester City e alla nascita del figlio. Ora è nella fase finale e cruciale della stagione ed è completamente concentrato su questo. Dove giocherà Ilkay la prossima stagione? E’ un discorso ancora aperto”. Nessuno accordo, dunque, né con il club inglese né con il Barcellona di cui si è parlato tanto negli ultimi giorni.

Una notizia più che positiva per tutte le squadre che hanno messo gli occhi sul tedesco. Il centrocampista, come riporta il giornale inglese, è alla ricerca di stabilità, di un team con cui verosimilmente chiudere la carriera. Gundogan, dunque, si prenderà tutto il tempo prima di una decisione.

Calciomercato, Gundogan a zero: occasione per la Juventus

In Italia il nome di Gundogan è stato accostato soprattutto alla Juventus. Il centrocampista è da tempo sul taccuino del club bianconero, che in questi giorni potrebbe effettuare un tentativo per portarlo in Serie A.

Negli ultimi anni, la squadra di Torino ci ha abituato a mettere a segno colpi importanti. Basta ricordare Cristiano Ronaldo e Angel Di Maria, per capire che l’arrivo di Gundogan non sarebbe così assurdo. Il centrocampista 32enne anche in questa stagione, sotto la guida di Pep Guardiola, ha dimostrato di essere un giocatore più che integro, disputando ben trentasette partite, con quattro assist e quattro gol, con oltre 2600 minuti giocati.

Gundogan, dunque, rappresenterebbe un affare per una squadra che rischia di perdere Adrien Rabiot. Il Decreto Crescita, anche in questo caso, può venire in soccorso della Juventus ma i bianconeri prima di affondare il colpo devono avere le idee chiare sul proprio futuro, oggi condizionato dai diversi processi.