L’infortunio in Nazionale non lascia speranze: stagione finita

Una delle rivelazioni dello scorso Mondiale in Qatar potrebbe chiudere in largo anticipo la sua stagione

Brutte notizie per il Marsiglia dopo l’ultimo infortunio avvenuto nel corso dell’amichevole dello scorso sabato tra Brasile e Marocco. Azzedine Ounahi, stella della formazione marocchina dell’ultimo Mondiale in Qatar, ha riportato infatti una fastidiosa frattura al dito del piede che potrebbe compromettere la sua stagione.

Acquistato dal Marsiglia lo scorso gennaio con un investimento da 8 milioni di euro, l’ex centrocampista dell’Angers era ambito da mezza Europa. Come riportato da ‘RMC Sport’, il classe 2000 dovrebbe sottoporsi nei prossimi giorni ad intervento chirurgico, rendendo quindi complicato un suo ritorno in campo entro la fine dell’attuale stagione. Un durissimo colpo per la formazione allenata da Igor Tudor che puntava sulla sua qualità per blindare il secondo posto in campionato.

Dopo le prime difficoltà vissute dovute all’adattamento nel nuovo club, Ounahi era finalmente entrato a pieno regime nei meccanismi di Tudor, come ammesso poche settimane fa dallo stesso allenatore croato: “È in costante progresso, soprattutto in allenamento. Lo seguo nel dettaglio, che siano i duelli, la corsa o i passaggi. Abbiamo un gioco che sostiene il calcio fisico. È un giocatore che sta migliorando in questo fondamentale, ha talento. Se è bravo a integrare le altre cose che vede in allenamento, può diventare un giocatore importante per noi”.

Tegola per Tudor, stagione finita per Ounahi dopo l’infortunio

Come accennato, l’infortunio di Ounahi arriva in un momento cruciale della stagione nel bel mezzo della corsa Champions League della formazione francese.

Dopo essere stato inizialmente contestato dai tifosi del Marsiglia ad inizio stagione, Tudor è riuscito a conquistare la fiducia dell’ambiente grazie ai risultati che in campionato hanno proiettato la sua squadra al secondo posto. Un organico nel quale spiccano ex protagonisti del campionato italiano del calibro di Alexis Sanchez, Under, Malinovskyi, Veretout e Paul Lopez, ma che dovrà fare a meno di Azzedine Ounahi sino al termine della stagione. Dal suo arrivo al Marsiglia, il centrocampista marocchino ha collezionato ben 9 presenza siglando anche una rete tra tutte le competizioni.