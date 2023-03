Inter travolta dal top club: tripla firma a costo zero

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’affondo della big europea su due calciatori accostati ai nerazzurri. Ecco i dettagli

Chi di parametri zero ferisce, di parametri zero perisce. È il ‘caso’ dell’Inter, nelle ultime stagioni – anche perché obbligata dai problemi di Suning – specializzatasi in operazioni prive di esborso economico per il cartellino. Ma di tali, adesso, anche ‘vittima’, vedi Skriniar al Paris Saint-Germain e… Inigo Martinez al Barcellona. Per il difensore in scadenza con l’Athletic Bilbao ci sarebbe soltanto un semplice interesse, un interesse che però non sfocerà in nulla di concreto dato che il 31enne è diretto al Barcellona.

Dalla Catalogna danno l’affare praticamente concluso: nell’accordo una clausola particolare che gli gli consentirebbe di giocare in un altro club nel caso il club di Laporta non riuscisse a tesserarlo per i ben noti problemi di natura finanziaria. Anche il Barça, non a caso, è diventata ‘esperta’ di affari a zero. Uno degli ultimi è stato Kessie, sempre nei piani di Ausilio per la prossima stagione nonostante l’ivoriano ex Milan si sia ormai conquistato un ruolo importante nella squadra di Xavi. Inigo Martinez sarà il prossimo, anzi uno dei prossimi. Stando al ‘Mundo Deportivo’, infatti, il Barça è pronto a chiudere per Gundogan, in scadenza a giugno col Manchester City e a riprendersi Aubameyang per completare il reparto offensivo.

Calciomercato Inter, Aubameyang può tornare al Barcellona

Il gabonese ex Milan non è in scadenza come Inigo Martinez e Gundogan, però il Chelsea è pronto a liberarlo gratis. Si parla di possibile risoluzione del contratto, con ovviamente annessa buonuscita. Da svincolato, poi, il 33enne avrebbe la possibilità di firmare con chi vuole da parametro zero.

Aubameyang sarebbe stato già offerto anche in Serie A, all’Inter e probabilmente a qualche altra big, ma il suo futuro potrebbe essere proprio in Spagna. Al Barcellona, dove ha già giocato per cinque mesi – da gennaio a giugno 2022 – senza lasciare il segno. A quanto pare, però, Xavi vorrebbe riaverlo con sé dal prossimo anno.