Grande ritorno in panchina e due dirigenti: la Juve riparte da zero

Grande ritorno in panchina e due nuovi dirigenti. La Juventus sarebbe pronta a ripartire da zero. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Non è ancora definitiva la nuova dirigenza della Juve insediatasi dopo le dimissioni dell’intero CdA guidato dall’ex presidente Andrea Agnelli.

Dal sogno dei tifosi chiamato Alessandro Del Piero a Giuntoli, Tare e non solo, sono già diversi i possibili dirigenti accostati al club bianconero. Prima, però, sarà da chiarire anche il futuro di Massimiliano Allegri al termine della stagione. La conferma del tecnico dipenderà dai risultati ed anche dal cammino in Coppa Italia ed Europa League, soprattutto dopo la prima stagione conclusa senza trofei. Uno dei nomi accostati alla panchina della Juventus, intanto, è quello di Igor Tudor, ex calciatore bianconero e vice di Andrea Pirlo prima delle esperienze da primo allenatore al Verona e attualmente al Marsiglia.

Il croato sta facendo bene in Ligue 1 e rappresenta un’importante suggestione in caso di separazione – al momento comunque lontana – con Massimiliano Allegri. “Ho avuto la possibilità di giocare nel club più forte del mondo, la Juventus, e quando le persone mi chiedono perché vincono, è perché scelgono le persone giuste al posto giusto e gli fanno fare quello che sanno fare. Il negoziante è il negoziante, l’allenatore allena, ecc ecc…”: nelle ultime ore Tudor ha rilasciato parole al miele nei confronti della società bianconera. Ma non solo il tecnico per la Juve.

Juventus, non solo Tudor: nel mirino Longoria e Ribalta per la dirigenza

Secondo quanto riportato da ‘La Provence’, oltre a Tudor anche il presidente del Marsiglia Longoria e il dirigente Javier Ribalta sarebbe nel mirino del club bianconero per completare la dirigenza.

Ribalta ha già lavorato con i bianconeri come osservatore e capo scouting e la società starebbe apprezzando il suo lavoro in Francia. Anche il giovane Longoria piacerebbe alla proprietà della Juve, oltre al nome di Tudor mai uscito dai radar del club nonostante l’addio di due stagioni fa insieme ad Andrea Pirlo. Occhi puntati su Marsiglia, dunque, in casa bianconera.