Bielsa ad un passo: la firma è imminente

Bielsa vicinissimo al ritorno in panchina, la firma sarebbe ad un passo. Tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti

La notizia della settimana è l’esonero di Antonio Conte da parte del Tottenham. È arrivata in anticipo la separazione tra le parti dopo il clamoroso sfogo del tecnico ex Inter e Juventus.

L’allenatore italiano ha già scatenato rumors ed indiscrezioni per il suo possibile ritorno in Serie A e potrebbe presto aprire il valzer delle panchine. Attualmente liberi, infatti, ci sono nomi del calibro di Zidane, Luis Enrique e oltre a Conte anche Nagelsmann appena esonerato dal Bayern Monaco. Sembra invece imminente il ritorno in panchina di Bielsa dopo l’esonero da parte del Leeds. ‘El Loco’ avrebbe già raggiunto l’accordo per tornare subito al lavoro.

Bielsa CT dell’Uruguay: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Tyc Sports’, Bielsa sarà il nuovo commissario tecnico dell’Uruguay. L’allenatore, salvo sorprese, dovrebbe subentrare al CT ad interim Marcelo Broli.

Stando al quotidiano sudamericano, Bielsa firmerà nelle prossime ore il contratto con la Federcalcio uruguaiana. L’accordo dovrebbe essere confermato e prolungato in caso di qualificazione della Celeste al prossimo Mondiale. Dopo Argentina (1999-2005) e Cile (2007-2011), dunque, El Loco è ad un passo dal tornare CT.