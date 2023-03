Juventus, esami strumentali per Kostic: ecco l’esito

L’esterno bianconero era stato costretto ad abbandonare il ritiro della Serbia per un problema al tendine d’Achille

Filip Kostic ha svolto esami strumentali per verificare la reale entità del problema al tendine d’Achille accusato in Nazionale e che lo aveva costretto a lasciare anticipatamente il ritiro della stessa. L’esito è confortante, l’allarme è rientrato.

Gli accertamenti hanno escluse lesioni, così Kostic potrebbe essere a disposizione di Allegri già per la sfida di sabato contro il Verona valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Nella gara pre sosta, quella contro l’Inter, i bianconeri hanno vinto proprio grazie a una rete di Kostic, arrivato in estate dall’Eintracht per 12 milioni più bonus.