Nuovo Ct per l’Italia: scelto l’erede di Mancini

La Selezione Azzurra non ha convinto nel doppio impegno tra Inghilterra e Malta, nonostante la vittoria di ieri sera

L’unica buona notizia per la Nazionale Italiana dalla trasferta di Malta andata in scena ieri sera riguarda solo il risultato. Una vittoria che rilancia la squadra di Roberto Mancini al secondo posto del girone, a pari punti con la Macedonia del Nord. Discorso qualificazione per gli Europei 2024 che verrà invece ripreso il prossimo settembre.

Tornando alle prestazioni dell’ultima settimana, sia contro l’Inghilterra che contro Malta sono state evidenti ancora parecchie lacune in termini di gioco. Se la grande novità Mateo Retegui ha risposto alla convocazione di Mancini con due reti siglate in due partite, allo stesso tempo – come ammesso dal commissario tecnico al termine della trasferta di ieri – l’attaccante del Tigre dovrà lavorare molto per integrarsi coi nuovi compagni e adattarsi ai ritmi del calcio europeo.

In vista della semifinale di Nations League del prossimo 15 giugno contro la Spagna, l’Italia dovrà ritrovare nuove certezze e crescere sul piano della personalità. Considerata la prestazione opaca espressa dagli Azzurri nel secondo tempo di Malta, questa mattina agli utenti di Calciomercato.it è stato chiesto se Roberto Mancini è ancora il miglior commissario tecnico possibile per questa Nazionale, o se la Federcalcio dovrebbe considerare altre opzioni per la panchina.

Italia, addio Mancini: De Zerbi scelto come nuovo Ct

Nonostante la buona percentuale accumulata, Mancini si è classificato solamente al terzo posto tra le preferenze espresse nel sondaggio, chiudendo al 23%.

Primo posto invece per uno degli allenatori più talentuosi della scuola italiana che tanto bene sta facendo alla prima stagione in Premier League. Stiamo parlando di Roberto De Zerbi, al primo posto con il 29,5% dei voti. Va ricordato, però, che l’ex Sassuolo è legato al Brighton da un quadriennale e con una clausola rescissoria da 13 milioni di euro per il rilascio.

Percentuale leggermente inferiore per Antonio Conte al secondo posto con il 26,2%, dopo aver salutato consensualmente il Tottenham nelle scorse ore. A chiudere la classifica, infine, Massimiliano Allegri al 21,3%, anche lui legato alla Juventus fino al giugno 2025.