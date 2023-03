Dalla Fiorentina al Torino: Inzaghi si gioca il futuro in poco più di due mesi

Il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter è decisamente in bilico e, dopo questa sosta per le nazionali, arriva il momento clou della stagione

Non è stata, almeno finora e almeno nel campionato italiano, una stagione ricca di soddisfazioni per l’Inter.

I nerazzurri, che in estate partivano con i favori del pronostico vista la finestra di calciomercato che aveva riportato a Milano il gigante Romelu Lukaku, sono incappati invece in una serie di problemi che hanno generato delle difficoltà, non indifferenti, sin da subito. Il mese di settembre è stato davvero horror, gli infortuni del belga e di Brozovic non hanno aiutato, ma almeno ci sono state le coppe. In Champions League, l’Inter ha eliminato il Barcellona ai gironi guadagnandosi un ottavo di finale col Porto poi superato non senza soffrire. Sono arrivate le semifinali di Coppa Italia con la bellissima vittoria a San Siro sull’Atalanta di Gasperini e, ciliegina sulla torta, il successo in Supercoppa Italiana contro i cugini e campioni d’Italia in carica del Milan. Insomma, una montagna russa di risultati per l’Inter guidata da Inzaghi che, nei prossimi due mesi si gioca tutto e deve riscattare uno score pessimo in Serie A dove, alla voce sconfitte, vede addirittura un pesantissimo nove.

Inter, Inzaghi si gioca il futuro: ecco il cammino dei nerazzurri

Ora arriva la parte calda per l’Inter di Inzaghi che, per cercare di tenersi la panchina della Beneamata, dovrà ottenere i risultati migliori in ogni competizione per riscattare la cocente delusione vissuta finora in campionato. Dopo la sosta arriverà a San Siro la Fiorentina, scoglio importante per cercare punti fondamentali in chiave Champions. Poi, le tanto amate coppe. Fra il 4 ed il 26 aprile l’Inter sfiderà la Juventus di Massimiliano Allegri per staccare il pass per la finalissima di Coppa Italia, un’occasione ghiotta considerando le outsider Fiorentina e Cremonese nell’altra parte di tabellone.

Non solo, gran parte della stagione e del futuro, Inzaghi se la giocherà l’11 ed il 19 aprile fra il Portogallo e Milano nella doppia sfida di quarti di finale contro il Benfica. Un piazzamento fra le prime quattro d’Europa potrebbe cambiare tutto, ma occhio a non perdere la bussola e la concentrazione dalla Serie A. Nelle ultime otto giornate infatti l’Inter si troverà di fronte diversi big match, una su tutti la trasferta di Napoli, per poi chiudere, ancora fuori da San Siro, a Torino contro i granata di Ivan Juric.