“Accordo da un mese”: svelato il primo colpo dell’Inter

Annunciato il primo colpo estivo dell’Inter, il club nerazzurro avrebbe già raggiunto l’accordo. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Dal campo al calciomercato, sono mesi intensissimi per l’Inter di Simone Inzaghi. La sessione estiva dei nerazzurri dipenderà anche dai risultati di fine stagione, ma Marotta e Ausilio sono già al lavoro soprattutto sul fronte parametri zero.

In questo senso, uno dei nomi accostati al club nerazzurro è Chris Smalling. Il difensore inglese è in scadenza di contratto a giugno e non ha ancora raggiunto l’intesa per il rinnovo con la Roma. A ‘Radio Radio’, Furio Focolari ha annunciato: “Inter-Smalling è in un stato avanzatissimo, sono sulla parola, è stato già fatto tutto. Da un mese mi dicono che l’Inter è fortissima su Smalling. L’inglese aspetta una risposta dalla Roma, mentre i nerazzurri hanno fatto sapere al giocatore che sono disposti a dargli la cifra che chiede”. Questo l’annuncio a sorpresa sul futuro dell’ex Manchester United.

Calciomercato Inter, annuncio a sorpresa su Smalling: le ultime sul suo futuro

Tuttavia, come raccontato da Calciomercato.it, la Roma è ancora al lavoro per convincere Smalling e l’addio a parametro zero è tutt’altro che scontato.

Il club giallorosso ha offerto al centrale inglese due opzioni. La prima per un prolungamento di un anno più uno alla cifre attuali, la seconda due anni, a cifre però più basse rispetto a quelle attuali (circa 3 milioni di euro). Nell’ultimo vertice tra le parti, avvenuto a gennaio, è anche arrivata una nuova offerta di Tiago Pinto: 5 milioni di euro complessivi fino al 2025, con la possibilità di alzare un po’ la parte variabile. L’Inter è avvisata.