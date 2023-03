UFFICIALE | Cambio in casa Bayern Monaco: via Nagelsmann, scelto il nuovo allenatore

Con una nota ufficiale il Bayern Monaco ha reso noto l’esonero di Julian Nagelsmann e l’approdo in panchina di Thomas Tuchel: ecco la nota

Terremoto in casa Bayern Monaco che, a praticamente poco più di due settimane dal quarto di finale di Champions League delicatissimo contro il Manchester City e dopo aver eliminato il PSG di Lionel Messi, ha deciso di esonerare Julian Nagelsmann, astro nascente della panchina in Germania, per passare il testimone a uno che la Champions League l’ha vinta, nel 2021: Thomas Tuchel.

Una vera e propria rivoluzione nel momento davvero clou della stagione che ha lasciato tutti di stucco. I bavaresi si trovano attualmente al secondo posto nel campionato tedesco e l’ultima sconfitta non è proprio andata giù alla dirigenza del Bayern che ha deciso per un cambio improvviso e in un momento molto complicato.

Bayern Monaco, ora la squadra nelle mani di Tuchel

Ora la patata bollente passa a Tuchel che dovrà trainare il Bayern Monaco sin da subito per provare a centrare tutti gli obiettivi per i quali la società è ancora in corsa.

ECCO LA NOTA UFFICIALE DEL BAYERN MONACO

L’FC Bayern ha rilasciato l’allenatore Julian Nagelsmann. Il CEO Oliver Kahn e il direttore sportivo Hasan Salihamidžić sono giunti a questa decisione in consultazione con il presidente Herbert Hainer. Nagelsmann sarà sostituito da Thomas Tuchel.