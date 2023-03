Calciomercato Milan, il riscatto può sfumare: ecco perché

Milan, c’è una possibilità di riscatto, ma l’affare potrebbe sfumare: ecco spiegato il motivo

Nonostante l’arrivo in estate di Charles De Ketelaere, Brahim Diaz è riuscito a conquistarsi man mano un posto da titolare nell’undici di partenza del Milan.

Lo spagnolo di origini marocchine è in prestito in rossonero sino a fine stagione, ma il Milan sta da tempo riflettendo in merito ad un suo acquisto dal Real Madrid. Pioli ha più volte sottolineato l’importanza del suo numero 10 all’interno della rosa, ma a complicare le cose potrebbe esserci un interesse da Premier League.

Milan, per Brahim Diaz pericolo Arsenal

Il Milan ha certamente una prelazione sul giocatore, ma ora sulle tracce del classe 1999 sembra esserci anche l’Arsenal.

Come infatti riferisce ‘Sport Witness’, il club inglese starebbe pensando a Diaz per la prossima stagione. Arteta conosce benissimo il giocatore, da quando era assistente al Manchester City di Guardiola. Il tecnico basco lo stima molto e dall’Inghilterra sottolineano come il club inglese sarebbe pronto a formulare un’offerta nei confronti del giocatore. Il Milan sta ragionando da tempo sul riscatto, come detto ha una prelazione, ma l’Arsenal certamente ha una disponibilità economica maggiore rispetto a quella del Milan.

A complicare i piani rossoneri possono esserci diversi fattori. In primis la questione legata alla qualificazione in Champions League. La corsa al quarto posto è molto complessa per i rossoneri e, salvo cambiamenti di rotta, potrebbe risultare molto difficile. Per l’Arsenal invece il percorso qualificazione in Champions non è affatto complicato. Diaz si trova molto bene al Milan, ma Maldini e Massara dovranno fare le opportune valutazioni a livello finanziario.