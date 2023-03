Bellanova ha un messaggio per l’Inter: la frase dice tutto

Raoul Bellanova si confessa nel corso di un’intervista e lancia un messaggio chiaro alla società per il futuro

Il suo futuro non è ancora scritto, ma le idee per Raoul Bellanova sono chiare. In prestito all’Inter, che ha un diritto di riscatto, l’esterno di proprietà del Cagliari non ha trovato lo spazio che forse sperava di trovare in nerazzurro.

Questo però non ha cambiato le sue aspirazioni, anzi il messaggio che manda alla società è abbastanza chiaro: vuole restare all’Inter. Lo dice in una intervista a ‘Footsteps’ dove si sofferma anche sul suo idolo: neanche a dirlo un interista.

Già perché Bellanova è un tifoso prima che un calciatore dell’Inter e la sua aspirazione è continuare a vestire la maglia nerazzurra: “L’Inter, fin da quando ero piccolino, è stata la mia squadra del cuore. Ovvio che sia importante: per me è un sogno che si realizza. Sto realizzando e spero di continuare a farlo”. Un sogno che passa però da un riscatto che al momento sembra difficile. In questo senso, ha parlato anche del Cagliari: “La società ha creduto in me: sono all’Inter e posso solo ringraziarli”

Inter, Bellanova: “Maicon il mio idolo”

Del futuro comunque si vedrà, intanto Bellanova nell’intervista racconta anche alcuni aspetti di sé e svela qual è il suo idolo: “Maicon: faceva il mio ruolo, terzino destro, era dell’Inter ed io ero interista, atleticamente mi ci vedevo molto”.

E Maicon ha lasciato il segno nella memoria di Bellanova: “Ricordo due suoi gol: contro la Juventus da fuori area e contro il Milan, sotto l’incrocio”.