Addio alla Roma per il top club: Mourinho ha deciso

Il portoghese è legato al club giallorosso da un altro anno di contratto. Nella sua prima stagione capitolina ha portato a casa la Conference League

Permanenza incerta, molto incerta quella di José Mourinho alla Roma. Il portoghese ha un altro anno di contratto con il club dei Friedkin, ma in tanti vicini a lui fanno intendere – alcuni lo dicono apertamente – che a fine stagione dirà addio. Secondo il collega del ‘Mundo Deportivo Dani Gil, il sessantenne di Setubal potrebbe ragionare sul divorzio con la Roma qualora riuscisse a portare a casa l’Europa League, ovvero il secondo trofeo internazionale in due anni.

Stando a Gil, quindi, Mourinho andrebbe via dalla Capitale in caso di vittoria dell’Europa League. Ma in realtà il suo addio potrebbe arrivare anche se non dovesse arrivare tra le prime quattro, ovvero in zona Champions che è l’obiettivo fissato dalla proprietà in questa stagione.

Uno con il suo curriculum non dovrebbe avere problemi a trovare un’altra panchina. A riguardo girano da tempo già alcuni nomi, dalle due ex Chelsea e Real Madrid – senza dimenticare l’Inter – fino al Paris Saint-Germain. Del resto il Ds dei parigini è il suo amico e connazionale Campos e Galtier non è sicuro di restare dopo il fallimento Champions. In sostanza l’accostamento al PSG ha il suo perché.

Dani Gil nega che ci siano già stati dei contatti tra Mourinho e la società transalpina, però allo stesso tempo sottolinea che, qualora andasse via dalla Roma, l’opzione Paris Saint-Germain potrebbe diventare molto concreta.