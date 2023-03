Incredibile Haaland: via dal Manchester City

L’attaccante norvegese potrebbe lasciare la Premier League: il cambio di maglia sarebbe previsto il prossimo anno. Il punto della situazione

Sono davvero in pochi quelli che credono che Erling Haaland non sia il miglior centravanti d’Europa. L’attaccante norvegese, trasferitosi al Manchester City, la scorsa estate, ha subito zittito quegli scettici che pensavano che avrebbe avuto difficoltà a segnare in Premier League.

Il bomber 22enne, invece, ha continuato a segnare come se nulla fosse cambiato e i suoi numeri sono sempre più spaventosi. Così, in 37 partite disputate con la maglia dei Citizens ha realizzato ben 42 gol. Nell’ultima sfida di Champions League, contro il Lipsia, è addirittura arrivato un pokerissimo, cinque gol con i quali, chiaramente, l’ex Borussia Dortmund ha scritto una nuova pagina di storia. La sensazione è che Haaland sia pronto a battere ogni tipo di record legato al gol.

Il norvegese è un bomber davvero stratosferico, che sta facendo gioire Pep Guardiola e il suo Manchester City ma in futuro le cose potrebbero cambiare. Il quotidiano AS, in edicola oggi, infatti, rilancia l’idea di un suo approdo a Madrid, nel 2024.

Real Madrid, non solo Haaland: i blancos sognano in grande

Il Real – si legge – è pronto a riattivare la trattativa per acquistare l’attaccante norvegese il prossimo anno, data in cui entrerà in vigore la clausola che permette al giocatore di liberarsi dal Manchester City.

Questa trattativa è indipendente dal possibile arrivo di Mbappé. Il giornale spagnolo, dunque, non esclude l’acquisto sia del francese che del norvegese, per formare un attacco davvero incredibile.