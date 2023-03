Sfida totale Juventus-Milan, il pokerissimo è servito: lo riportano in Italia

Calciomercato Juventus, anche i bianconeri monitorano con attenzione l’evolvere della situazione: possibile un nuovo duello con il Milan e non solo.

Archiviato il successo in campionato contro l’Inter, per la Juventus di Max Allegri è tempo di staccare la spina. La sosta per le Nazionali sarà utile per riannodare i fili del discorso e provare a preparare al meglio il tour de force che vedrà i bianconeri impegnati in rapida successione su tre fronti.

Il proseguo di questa stagione, unitamente ai futuri risvolti legati alle diverse vicende extra-campo che continuano a calamitare l’attenzione mediatica, rappresenteranno un banco di prova importante. Programmare le prossime mosse di mercato sarà fondamentale in casa Juventus, anche se chiaramente non saranno più possibili investimenti particolarmente esosi. Ecco perché si cercherà di anticipare la concorrenza su profili futuribili ma in grado di avere un impatto importante sin nell’immediato.

Anche il Milan e la Juventus sulle tracce di Gnonto: le ultime

Caratteristiche che, ad esempio, si sposano molto bene con il profilo di Wilfried Gnonto. Messosi in luce con la maglia del Leeds a suon di prestazioni importanti, il funambolico esterno offensivo avrebbe calamitato l’interesse di diversi club italiani. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, infatti, per Gnonto avrebbe cominciato a sondare il terreno anche la Juventus. La “Vecchia Signora”, infatti, potrebbe decidere di puntellare l’organico con un innesto offensivo di qualità. La concorrenza per mettere le mani sul talentoso classe ‘2003, però, si preannuncia tutt’altro che esigua.

Anche Roma, Milan, Napoli ed Atalanta in tempi e modi diversi avrebbero effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Al momento una vera e propria trattativa, in questo senso, non è ancora partita. Del resto la valutazione di Gnonto potrebbe crescere esponenzialmente nel caso in cui dovesse rendersi protagonista di prestazioni di un certo tipo da qui fino al termine della stagione. Ritornato in auge in orbita italiana grazie a Roberto Mancini, per Gnonto potrebbero aprirsi anche le porte della Serie A. Ipotesi suggestiva, per adesso, ma tutt’altro che impraticabile. Per il classe ‘2003, dunque, dopo l’esperienza nelle giovanili dell’Inter potrebbero schiudersi nuovi orizzonti. Scenario da seguire con interesse.