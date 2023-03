Sabatini show: “Luis Enrique e Conte in Serie A”

Walter Sabatini fa il valzer delle panchine in Serie A in vista della prossima stagione. Le dichiarazioni del dirigente

Walter Sabatini è tornato a parlare proiettandosi sul prossimo calciomercato estivo. A tenere banco è anche il possibile valzer di panchine in Serie A.

Un nome già in orbita Serie A è quello di Luis Enrique. A ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex ds della Roma si è espresso così sul CT della Nazionale spagnola, libero dopo il Mondiale in Qatar: “Se mi piacerebbe rivederlo in Serie A? Enormemente, è cresciuto, è all’altezza dei grandissimi. Ammesso che sia un tema la sostituzione di Pioli, non è escluso che lo faccia. Anzi: per come lo conosce, Massara non può non avere un pensiero su di lui”.

Sabatini ha poi parlato di Massimiliano Allegri: “È il Gattopardo, l’uomo del “tutto cambia perché nulla cambi”. La Juve è sempre lei: arrivare secondi, perché seconda è sul campo, è una gran medaglia. Pensi che lavoro ha fatto il Gattopardo: ha tenuto in piedi lo spogliatoio dopo il -15”.

Sabatini non ha dubbi: “Conte torna in Serie A”

Nelle ultime ore si sta parlando con insistenza anche del possibile addio immediato di Antonio Conte al Tottenham.

Sabatini lo vede di nuovo nel campionato italiano: “Lui è così: quando non raggiunge i risultati, non è tipo che filosofeggia, si incazza come una iena. Lascerà il Tottenham, lo vedo in Italia l’anno prossimo“. Conte potrebbe dunque diventare il primo tecnico a cambiare panchina, scatenando un nuovo valzer di panchine.