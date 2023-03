All’Inter gratis: l’ombra del ritorno insidia Marotta

L’Inter è sempre attiva sul calciomercato, con Marotta attento ai possibili affari a parametro zero: corsa a due per il colpo dalla Premier

Quando arriva il Derby d’Italia è difficile concentrarsi su altro che non sia il sentitissimo big match contro la Juventus. Ma la dirigenza dell’Inter, capitanata da Giuseppe Marotta, non distoglie l’attenzione dai temi legati al fronte calciomercato.

D’altronde, questa stagione è stata abbastanza deludente per quanto concerne il cammino dei nerazzurri nel campionato di Serie A, di conseguenza ci sarà assolutamente bisogno di potenziare la rosa a disposizione durante la prossima campagna acquisti estiva. E, come sempre, l’amministratore delegato della ‘Beneamata’ si concentra particolarmente sui possibili affari a parametro zero. Di pedine interessanti, in giro per l’Europa, che terminano il contratto il 30 giugno 2023 ce ne sono diverse e tra queste figura Naby Keita del Liverpool. I ‘Reds’, dal canto loro, avrebbero deciso in via definitiva di non rinnovare la scadenza dell’accordo scritto del classe ’95 (28 anni compiuti lo scorso 10 febbraio), anche per via dei numerosi infortuni che hanno fortemente condizionato il rendimento del guineano in Inghilterra. Stando a quanto a riferisce ‘Footballinsider247.com’, i lombardi sarebbero concretamente interessati all’operazione in questione. Bisogna fare i conti, però, con la rilevante concorrenza del Borussia Dortmund. Sempre secondo la fonte citata, infatti, ci sono anche i gialloneri nella corsa per arrivare alla mezz’ala africana.

Calciomercato Inter, sfida a due col Borussia Dortmund per l’affare Keita a zero

Se la compagine tedesca dovesse riuscire a centrare il colpo, a quel punto avremmo a che fare con un ritorno. Keita ha già avuto modo di accumulare esperienza in Bundesliga con la maglia del Lipsia, club in cui ha lasciato un gran bel ricordo di sé.

In Premier, invece, le cose non sono andate esattamente come ci si aspettava all’inizio. Nella stagione in corso il calciatore ha raccolto appena 13 gettoni fra tutte le competizioni a cui ha preso parte. Nessuna presenza in Champions League. Jurgen Klopp non è più intenzionato da tempo a puntare su di lui. Una tra Inter e Borussia Dortmund potrebbe approfittarne nei mesi a venire. A certe condizioni economiche l’affare stuzzica non poco. Riflessioni in corso.