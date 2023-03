Milan, UFFICIALE: assenza pesante contro l’Udinese, formazione stravolta

Problemi di formazione, ancora, per il Milan, stasera contro l’Udinese: altra assenza pesantissima per Pioli

Il Milan si reca in casa dell’Udinese per una partita cruciale nella corsa Champions. Ma i problemi non finiscono per Pioli, che oltre allo squalificato Giroud deve fare i conti anche con l’assenza di un’altra pedina importantissima. Non ci sarà infatti Theo Hernandez, nella sfida di stasera contro i friulani.

Il francese era già in dubbio nelle notizie della vigilia. Assenza che ora viene confermata, il laterale mancino ha la febbre e non è partito per Udine, dunque non venendo convocato per la sfida. Al suo posto, scalda i motori Ballo-Tourè sull’out sinistro. Il centrocampo a quattro sarà dunque completato da Bennacer, Tonali e Saelemaekers, davanti alla ormai classica linea difensiva Kalulu-Thiaw-Tomori a protezione di Maignan. In avanti, Brahim Diaz e Leao alle spalle di Zlatan Ibrahimovic, che tornerà da titolare dopo oltre un anno al centro dell’attacco.