Sarri è nella bufera: “Mediocre e provinciale, mentalità da Empoli”

Non riesce la rimonta alla Lazio nella trasferta in Olanda contro l’AZ Alkmaar. La squadra di Sarri fuori anche dalla Conference League, Sarri nel mirino della critica

Serata da dimenticare per la Lazio, unica italiana ad uscire dalle coppe europee dopo gli ottavi di finale.

Dopo l’eliminazione ai gironi di Europa League, la formazione di Sarri deve dare l’addio anche alla Conference: doppia sconfitta contro l’AZ Alkmaar e biancocelesti eliminati dalla terza competizione continentale. I sostenitori laziali presenti in Olanda hanno fischiato la squadra, mentre sul banco degli imputati finisce inevitabilmente Maurizio Sarri per aver ‘snobbato’ la Conference League dopo alcune dichiarazioni dei giorni scorsi, dove l’allenatore non aveva fatto mistero di focalizzare l’attenzione soprattutto sul derby di domenica contro la Roma.

Lazio fuori da tutto in Europa: mirino puntato su Sarri

Tifosi e appassionati non hanno risparmiato critiche al tecnico campano sui social dopo l’ennesimo flop europeo: dal provinciale al mediocre, con l’Europa League conquistata alla guida del Chelsea che è stata l’eccezione che conferma la regola secondo il parere di alcuni utenti. Diverse scelte di Sarri non hanno inoltre convinto, con l’allenatore che per molti snobba puntualmente le coppe per concentrarsi solo sul campionato.

Solo uno come Sarri poteva snobbare la Conference

Mediocre — #SuningOUT (@ElPrincipe22__) March 16, 2023

I cambi hanno dato il segnale di resa alla squadra. Dispiace dirlo, ma anche sarri è colpa tua. 4 milioni di euro l’anno. #AZLazio — Matteo (@yeswecanon1) March 16, 2023

Sarri sará anche un buon allenatore a livello tecnico, ma ha una mentalità da provinciale. Ha addirittura fatto uscire la Lazio dalla Conference per poter giocare una volta a settimana. Roba da pazzi. — Schomurodov supporter (@DanieleChiumie1) March 17, 2023

Viste le squadre rimaste in Conference League, #Sarri ancora una volta ha dimostrato che non cambierà mai: poteva tranquillamente puntare a vincerla e invece è rimasto con la mentalità di Empoli.

Punto.#Lazio — 𝘾𝙖𝙧𝙚𝙘𝙖9️⃣ (@luigi_lb7) March 17, 2023

Dottore Sarri in Europa e garanzia di insuccesso. Il Chelsea è l’eccezione che conferma la regola — Cristiano (@Kriste2013) March 17, 2023

La #Lazio è l’unica squadra italiana a non essere nei #quarti in #Europa. #Sarri invece di fare #meaculpa lancia frecciatine a #Lotito e #Tare e continua a dire di non essere attrezzato : 3mln l’anno ; 250mila al mese ; 57692,31 a settimana ; 11538,46 al giorno 😒 — Stefano Ghezzi (@sghezziofficial) March 17, 2023