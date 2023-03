Joao Mario mette l’Inter nel mirino: come gioca il Benfica

L’Inter pesca il Benfica a Nyon per i quarti di finale di Champions League. I nerazzurri ritroveranno Joao Mario, questa volta da avversario, e Hakan Calhanoglu ritroverà Roger Schmidt, il suo allenatore al Bayer Leverkusen

Niente derby di Coppa ai quarti di finale di Champions League per l’Inter che affronterà invece il Benfica (con la possibilità però di incontrare il Milan in semifinale). L’andata in Portogallo, allo stadio Da Luz, e il ritorno a San Siro.

Il Benfica sta dominando in questo momento nel campionato portoghese, la Primiera Liga, dove con 21 vittorie, due pareggi e una sconfitta si trova primo in classifica a otto punti dal Porto di Sergio Conceicao. Anche il cammino in Champions League è stato brillante, partendo dal terzo turno contro il Midtjylland, per poi chiudere al primo posto nel girone H e battendo il Club Brugge agli ottavi di finale, sia in casa che fuori.

Il vero uomo chiave di questo Benfica e la persona a cui attribuire praticamente tutti i risultati ottenuti dalla squadra portoghese, è l’allenatore: Roger Schmidt. Tedesco, classe 1967, sul curriculum vanta esperienze importanti come quella al Salisburgo, al Bayer Leverkusen e al PSV, dove ha potuto affinare il suo metodo di gioco.