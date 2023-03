DIRETTA | Sorteggio Europa e Conference League: le avversarie di Juve, Roma e Fiorentina – LIVE

Juventus e Roma in corsa in Europa League, la Fiorentina tra le prime otto in Conference: le avversarie delle italiane nei sorteggi dei quarti di finale

Juventus e Roma ancora in corsa in Europa League dopo gli incroci degli ottavi di finale. Alle 13.00 da Nyon scatterà il sorteggio dei quarti, dove le due italiane conosceranno le prossime avversarie nel loro cammino nella seconda competizione europea.

Sorteggio senza restrizioni: possibile quindi il derby tutto italiano tra bianconeri e giallorossi al prossimo turno. La sfida d’andata si giocherà giovedì 12 aprile, una settimana più tardi il 19 andrà invece in scena il match di ritorno. Oltre agli accoppiamenti dei quarti di finale, verrà sorteggiato un tabellone tennistico con gli incroci anche per le semifinali e la finalissima del prossimo 31 maggio a Budapest. Stesso discorso per la Conference League, dove l’unica italiana in corsa è rimasta la Fiorentina di Vincenzo Italiano dopo l’eliminazione agli ottavi della Lazio. Il sorteggio di Conference scatterà alle 14 sempre da Nyon.

Europa League, sorteggio quarti: le squadre in corsa

Manchester United (Inghilterra)

Juventus (Italia)

Roma (Italia)

Siviglia (Spagna)

Bayer Leverkusen (Germania)

Feyenoord (Olanda)

Sporting Club Portugal (Portogallo)

Union Saint-Gilloise (Belgio)

Conference League, sorteggio quarti: le squadre in corsa

West Ham (Inghilterra)

Nizza (Francia)

Fiorentina (Italia)

AZ Alkmaar (Olanda)

Anderlecht (Belgio)

Gent (Belgio)

Basilea (Svizzera)

Lech Poznan (Polonia)

IN AGGIORNAMENTO