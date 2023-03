Sconto per il Milan: quei 16 milioni che cambiano il destino di De Ketelaere

Il Milan pianifica il mercato della prossima estate e punta allo sconto: vertice nelle prossime settimane per il via libera

Il Milan inizia a pianificare il mercato della prossima estate dopo il passaggio ai quarti di Champions League a spese del Tottenham di Antonio Conte e che ha portato un altro tesoretto prezioso nelle casse del ‘Diavolo’.

Tra premi Uefa e botteghino, il club rossonero incasserà altri 20 milioni per un totale superiore ai 90 milioni di euro nell’intera stagione derivanti dalla massima competizione europea. Risorse fondamentali per rinforzare la rosa di Pioli, oltre a cercare di convincere Leao a firmare il rinnovo di contratto in scadenza nel giugno 2024. Un’altra questione in sospeso è relativa inoltre alla permanenza di Brahim Diaz a Milanello, con Maldini e Massara che la scorsa estate hanno rinnovato il prestito del fantasista spagnolo dal Real Madrid. Il riscatto del numero dieci era stato fissato a 22 milioni di euro, con l’eventuale controriscatto in favore dei ‘Blancos’ invece a 27 milioni.

Calciomercato Milan, il piano per riscattare Brahim Diaz: sconto dal Real Madrid

Il Milan sta cercando una soluzione per abbassare la cifra, puntando sulla volontà di Brahim di restare a titolo definitivo con la maglia rossonera anche oltre la prossima estate.

I rapporto con il Real sono ottimi, con il Dt Maldini che non vorrebbe andare oltre un’offerta da 16 milioni di euro per rilevare interamente il giocatore dal sodalizio campione d’Europa in carica. Il summit tra le parti è atteso prossimamente, con il Milan deciso così a puntare su Brahim Diaz visto il rendimento poco soddisfacente finora sulla trequarti di De Ketelaere. Lo spagnolo ad inizio stagione sembrava dietro nelle gerarchie di Pioli, mentre in corso d’opera ha superato il deludente belga e riconquistato un ruolo di primo piano nello scacchiere del tecnico parmense. E chissà che la conferma di Brahim non porti la dirigenza di Via Aldo Rossi a valutare un’eventuale cessione di De Ketelaere a fine stagione… Il numero dieci intanto ha deciso con un suo guizzo lo scontro degli ottavi di Champions contro il Tottenham e adesso attende fiducioso la convocazione della Spagna che preferirebbe al Marocco. Il fantasista grazie al papà marocchino è in possesso del doppio passaporto, ma finora ha sempre declinato la convocazione della selezione africana in attesa appunto della chiamata da parte delle ‘Furie Rosse’.