Roma, Juve e Fiorentina sognano ancora: le qualificate ai quarti di Europa e Conference League

Giovedì di coppe europee con le sfide di Europa e Conference League che hanno visto sorridere tutte le italiane tranne la Lazio. Le qualificate ai quarti e i risultati

Dopo il bottino pieno raccolto dalle tre italiane di Champions arrivano buone notizie, per tre squadre su quattro, anche da Europa League e Conference. Out solo la Lazio che perde anche al ritorno contro l’Az Alkmaar.

Nel pomeriggio i sorrisi per made in Italy li portano la Juventus, capace di chiudere autorevolmente la pratica Friburgo con un gol per tempo di Vlahovic e Chiesa, e la Fiorentina che ha invece superato in modo netto il Sivasporr in Conference. Successo rotondo per la squadra di Vincenzo Italiano, capace di vincere 4-1 ed arrivando ad un totale di 5-1 tra andata e ritorno. In serata in Europa League basta un pari per 0-0 alla Roma, forte del 2-0 di sette giorni fa, mentre l’unico neo è portato dalla Lazio di Sarri che perde anche il ritorno con l’Az esattamente con lo stesso punteggio della sfida di Roma.

Tutte le qualificate di Europa e Conference League ai quarti

Tra le altre approda ai quarti di Europa League il sorprendente Union Saint Gilloise che asfalta l’Union Berlino, mentre non steccano big come Manchester United, Siviglia e Bayer Leverkusen.

Partita tennistica per il Feyenoord mentre il big match tra Arsenal e Sporting si risolve solamente ai calci di rigore dopo il 3-3 complessivo tra andata e ritorno, supplementari compresi, con i portoghesi capaci di fare il colpaccio in terra londinese. In Conference i pericoli maggiori per la Fiorentina sono il West Ham e il Nizza, che hanno superato Aek e Sheriff.

Le qualificate di Europa League:

SPORTING-Arsenal 2-2/1-1 (Sporting vince ai rigori 3-5)

Union Berlino-UNION SG 3-3/0-3

BAYER LEVERKUSEN-Ferencvaros 2-0/2-0

ROMA-Real Sociedad 2-0/0-0

Shakthtar Donetsk-FEYENOORD 1-1/1-7

MANCHESTER UNITED-Betis 4-1/1-0

JUVENTUS-Friburgo 1-0/2-0

SIVIGLIA-Fenerbaçhe 2-0/0-1

*in maiuscolo le qualificate

Le qualificate di Conference League:

Lazio-AZ ALKMAAR 1-2/1-2

ANDERLECHT-Villarreal 1-1/1-0

Sheriff-NIZZA 0-1/1-3

Aek Larnaca-WEST HAM 0-2/0-4

GENT-Basaksehir 1-1/4-1

BASILEA-Slovan Bratislava 2-2/2-2 (Basilea vince ai rigori)

FIORENTINA-Sivasspor 1-0/4-1

LECH POZNAN-Djurgarden 2-0/3-0

*in maiuscolo le qualificate