Ritorno in Italia col botto: Muriqi nel mirino del top club

Vedat Muriqi può tornare a sorpresa in Serie A: il kosovaro a suon di gol entra nell’orbita di una grande del nostro campionato

La sua esperienza in Italia alla Lazio non era stata esaltante, tutt’altro. Un anno e mezzo e 49 presenze totali, condite da appena due reti, curiosamente contro lo stesso avversario, l’Atalanta (una in campionato e una in Coppa Italia, due stagioni fa). Ora, il nome di Vedat Muriqi torna a sorpresa in auge per il nostro campionato e può ritrovare proprio il suo ex allenatore Simone Inzaghi.

Il bomber kosovaro, che compirà 29 anni il mese prossimo, entra infatti nel mirino dell’Inter per la prossima estate. La notizia viene riportata da ‘Futbol Total’ su Twitter. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e un bomber di scorta come lui potrebbe effettivamente far comodo, considerando che sono in molti, nel reparto avanzato dei nerazzurri, a vedere il proprio futuro piuttosto in bilico. Joaquin Correa, che ha deluso totalmente le attese, a fronte di una buona offerta sarà ceduto, Romelu Lukaku va a sua volta dopo un’annata complessa verso il ritorno al Chelsea e c’è anche Edin Dzeko che non è certo di rimanere, con un rinnovo di contratto che al momento appare davvero in forse. In questo senso, con un investimento pesante da effettuare su altro tipo di numero 9 per una maglia da titolare, l’idea Muriqi non è da sottovalutare.

Muriqi alla riscossa, numeri pazzeschi nella Liga

Il cartellino del kosovaro è stato riscattato in estate dal Mallorca per 10 milioni di euro. Numeri alla mano, la sua valutazione potrebbe adesso attestarsi tra i 15 e i 20 milioni, visto il rendimento che sta avendo con la maglia del club delle Baleari.

Anche grazie ai suoi gol, il Mallorca sta tenendo più che degnamente botta nella Liga. 10 reti in campionato, 11 totali in stagione, con la squadra al momento al decimo posto in classifica e con sei lunghezze di vantaggio su Valencia e Getafe, in una classifica che per la verità è piuttosto corta: il settimo posto occupato dal Rayo Vallecano e che potrebbe valere l’Europa dista solo tre lunghezze, la sesta posizione del Villarreal è a sei punti.