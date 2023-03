Futuro Osimhen, c’è l’annuncio ufficiale del bomber

Osimhen continua a trascinare il Napoli a suon di gol, l’attaccante ha travolto anche l’Eintracht Francoforte. L’annuncio sul futuro

Il Napoli continua a sognare anche in campo europeo sulle ali di Kvaratskhelia e Osimhen. Ieri sera il bomber azzurro ha realizzato un’altra doppietta nel 3-0 all’Eintracht Francoforte.

Il centravanti e la squadra di Spalletti vogliono stupire ancora e adesso puntano i quarti di finale della massima competizione europea. A ‘Sport1’, Victor Osimhen ha parlato così al media tedesco: “Sono molto contento di aver segnato due gol e di aver aiutato la squadra. Spero che si possa continuare allo stesso modo e confermare questa grande prestazione anche nelle prossime settimane”. Il nigeriano non si pone limiti: “Sono solo orgoglioso della stagione che sto giocando e dei risultati del club. Credo di essere attualmente uno dei migliori attaccanti del mondo, ma è un grande onore per me quando sono i miei avversari a dirlo. Sono grato a tutti coloro che hanno creduto in me, ma ho ancora molto margine di miglioramento. Posso ancora migliorare su alcuni punti”. Le prestazioni dell’attaccante non stanno passando inosservate e, in vista del calciomercato estivo, si parla già dei possibili assalti dei top club europei. De Laurentiis non ha alcuna intenzione di privarsi del suo bomber e l’offerta dovrà essere più che irrinunciabile, ben oltre i 100 milioni di euro. Nel frattempo, il giocatore è tornato a parlare del proprio futuro.

Calciomercato Napoli, le parole di Osimhen sul suo futuro

A ‘Sport1’ il centravanti si è espresso così: “Futuro? Non so cosa possa riservarmi. Penso di essere sulla strada giusta. Alla fine della stagione, mi siederò con i miei agenti e discuterò di tutto”.

“Sarò anche in trattativa con il club. Sono incredibilmente grato al Napoli. Troveremo insieme una buona soluzione”, ha concluso il classe 1998. Osimhen continua a mandare messaggi d’amore nei confronti del club azzurro, ma – con questo rendimento – le sirene delle big europee potrebbero diventare sempre più insistenti. Staremo a vedere.