Doppio affare con Mendes: incontro a Porto col Barcellona

Il Barcellona è in lotta per vincere la Liga ma pensa già alla prossima sessione di calciomercato. Due nomi importanti in ballo con Mendes

La stagione della rinascita del Barcellona procede a gonfie vele soprattutto in Liga, dove lo stato di forma della squadra ha portato la compagine di Xavi ad accumulare un ottimo vantaggio sul Real Madrid secondo.

Dopo qualche tempo buio i catalani stanno ritornando su livelli molto alti, al netto della doppia debacle europea, prima in Champions e poi in Europa League. La vittoria della Supercoppa e il primato in Liga sono segnali importanti per un club in ricostruzione con un progetto che sta iniziando a dare i suoi frutti. A fine stagione sarà poi tempo di tornare a ragionare sul futuro della rosa, che tra entrate ed uscite potrebbe subire qualche cambiamento anche importante. Per i Barça non mancano interessi in comune col potentissimo procuratore Jorge Mendes. Secondo quanto evidenziato da ‘Sport’, una delegazione della società composta da Laporta e Alemany si è recata martedì a Porto per incontrare l’agente lusitano.

Calciomercato, affari tra Mendes e il Barcellona: da Cancelo ad Asensio

Al netto dell’incontro i dirigenti blaugrana si sono recati sugli spalti del ‘Do Dragao’ per assistere alla gara dei locali contro l’Inter. Il nome principale sulla tavola del pranzo che Laporta e Alemany hanno avuto con Jorge Mendes è stato Joao Cancelo.

Il terzino portoghese è di proprietà del Manchester City ma in prestito al Bayern Monaco, club da cui potrebbe anche andare via. Il Barcellona lo vorrebbe per il nuovo corso e potrebbe arrivare in prestito. L’incontro è servito anche ad orientarsi sull’eventuale investimento e alcune fonti indicano considerevoli passi in avanti. È stato lo stesso Mendes a proporre il trasferimento al Barcellona, possibilità che è piaciuta alla società.

Un altro nome apparso sul tavolo con Mendes è quello di Marco Asensio, in uscita dal Real Madrid in caso di mancato rinnovo di contratto. Le conversazioni tra le parti non sono una novità e l’opzione ci sarebbe: l’agente da un lato negozia col Real e dall’altro ascolta potenziali offerte.