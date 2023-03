”È un problema di squadra”: critiche ad Allegri su Vlahovic

Nemmeno contro la Sampdoria è arrivato il gol per Vlahovic, il suo ex allenatore lo difende: “È un problema di squadra, grande reazione”

Poteva essere la partita giusta per ritrovare il gol e uscire da un momento complicato, ma nemmeno contro i blucerchiato Vlahovic è riuscito a trovare la tanto agognata rete. Anzi, è arrivato anche un errore dal dischetto che appesantisce ancora di più la sua situazione: Cesare Prandelli torna a supportare il serbo.

L’ex tecnico della Fiorentina è stato fondamentale per la carriera di Dusan, perché è riuscito a fargli fare il salto di qualità che lo ha portato ad essere uno degli attaccanti di maggiore prospettiva in Europa. Vlahovic ha sempre ringraziato Prandelli, dicendo che ha fatto cose per lui che nemmeno suo padre avrebbe fatto. Nel momento di maggiore difficoltà della sua esperienza in bianconero, il mister è tornato a parlare. Ai microfoni di ‘Rai Radio 1’ nel corso di ‘Radio Anch’io Sport’, Prandelli ha dichiarato: “Io partirei dal rigore. I rigori si possono sbagliare, ma la reazione che ha avuto è da grandissimo giocatore. Non ha abbassato la testa, ha cercato di far gol in tutti i modi ed è stato sfortunato in alcune situazione”. L’analisi del mister, poi, si è spostata sulla gestione da parte di Allegri.

Vlahovic non segna, Prandelli pungola Allegri: “Deve finalizzare di più”

Cesare Prandelli ha spiegato la sua filosofia per valorizzare giocatori come Vlahovic e ha ‘pungolato’ un po’ Massimiliano Allegri: “La mia idea, da quando ho iniziato a fare il

settore giovanile, è che valorizzare la qualità di un giocatore, soprattutto una punta, è determinante”.

La Juventus non sta riuscendo a garantire all’attaccante serbo abbastanza occasioni da rete, si spiega anche così la crisi di ‘DV9’. “Io penso che sia un problema di

squadra, se hai un giocatore così devi finalizzare di più. Soprattutto, quando vai sugli esterni non devi fare continuamente finte e contro-finte, perché per un attaccante diventa complicato. Comunque io sottolineerei la reazione dopo il rigore, da grandissimo giocatore”.

Cesare Prandelli, poi, ha commentato anche i tanti giovani di valore presenti nella rosa bianconera. Per la Juventus il settore giovanile sta diventando una risorsa importantissima, ma per il tecnico c’è un giocatore in particolare a poter diventare grande.”I giovani della Juve sono tutti molto interessanti, ma quello che ha più qualità è Fagioli. Ha più qualità tecnica, nel riuscire a coprire la palla e a dribblare in mezzo al campo. Secondo me, è un giocatore molto molto interessante”. Una bella incoronazione per Nicolò Fagioli.