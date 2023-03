Stretta di mano con Ferrero e applausi dallo Stadium: corre verso la firma

La Juventus affronta la Sampdoria nel posticipo dell’Allianz Stadium. Pre partita ‘speciale’ per alcuni giocatori bianconeri

Pre gara di Juventus-Sampdoria dedicato alle premiazioni all’Allianz Stadium. Si inizia con Angel Di Maria, oggi indisponibile per un lieve affaticamento muscolare, che è stato premiato come miglior giocatore del mese di febbraio dai tifosi bianconeri.

Il fantasista argentino rientrerà nel match di ritorno di Europa League con il Friburgo, dopo che un suo gol di testa aveva deciso giovedì scorso il primo round contro i tedeschi. Al termine del riscaldamento della squadra, inoltre, premiati anche Alex Sandro e Szczesny dal presidente Gianluca Ferrero. Il portiere polacco oggi lascerà i guanti da titolare a Perin e la settimana scorsa contro il Torino aveva collezionato la 200° presenza con la maglia della Juve. Stretta di mano e foto di rito col premio anche per il difensore brasiliano: per lui traguardo ancora più prestigioso, visto che sempre nel derby aveva tagliato i 300 gettoni con la ‘Vecchia Signora’ e la sua maglia finirà nel museo bianconero. Applausi dell’Allianz Stadium per entrambi con Alex Sandro, oggi out per l’infortunio al flessore rimediato con il Friburgo, che corre verso il rinnovo con il club della Continassa in scadenza il prossimo 30 giugno.

Applausi scroscianti alla lettura delle formazioni anche per Fabio Quagliarella, ex sempre molto amato dal popolo juventino. Continua invece la protesta della Curva Sud della Juventus per il divieto di tamburi e striscioni. ‘Silenzio assordante’ lo striscione esposto nel settore più caldo dai tifosi bianconeri, già in protesta nel primo tempo della sfida contro il Friburgo.