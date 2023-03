Inter e Juve, maxi affare: coinvolti Brozovic e Vlahovic

La prossima estate potrebbe segnare il ritorno definitivo del Real Madrid tra le grandi sul mercato europeo

Dopo aver frenato negli ultimi tre anni i propri investimenti per far fronte soprattutto alle spese per la ristrutturazione del nuovo Santiago Bernabeu, il Real Madrid sembra essere pronto a tornare alle vecchie abitudini. In attesa di chiudere l’attuale stagione, i ‘blancos’ stanno già programmando alcuni importanti colpi.

Innanzitutto, come ricordato da ‘El Nacional’, sarà decisivo il futuro di Carlo Ancelotti sulla panchina madrilena. L’allenatore italiano, legato da un altro anno di contratto con il club di Florentino Perez, potrebbe infatti essere tentato da un’offerta da parte della selezione brasiliana, ancora alla ricerca di un commissario tecnico dopo aver salutato Tite al termine di un Mondiale per ovvie ragioni deludente per la formazione verdeoro in Qatar.

Qualora dovesse andar via, oltre alla suggestione Mourinho, in Spagna viene indicato tra i favoriti il nome di Mauricio Pochettino, alla ricerca di una squadra dopo essere stato esonerato la scorsa estate dal Paris Saint Germain. Il tecnico argentino, che avrebbe messo in standby una presunta offerta del Chelsea in vista della prossima stagione, starebbe quindi aspettando una mossa da parte del Real Madrid prima di prendere una decisione definitiva.

Calciomercato Inter e Juve, il Real Madrid punta la Serie A

Pochettino avrebbe già inviato due liste a Florentino Perez: la prima legata ai calciatori della rosa ‘blanca’ in bilico, mentre la seconda con i nomi di possibili obiettivi sul mercato.

In uscita, dunque, vi sarebbero Eden Hazard, Dani Carvajal, Jesus Vallejo, Alvaro Odriozola, Mariano Diaz, Ferland Mendy y Lucas Vazquez. In entrata, invece, Pochettino vorrebbe almeno quattro nuovi acquisti. Innanzitutto due terzini, da Denzel Dumfries per la corsia di destra al grande sogno Alphonso Davies per la fascia di sinistra.

L’esterno olandese non sarebbe l’unico calciatore dell’Inter inserito nella lista del tecnico argentino, visto che a centrocampo il profilo osservato è quello di Marcelo Brozovic. Infine, considerate le complessità dell’affare Harry Kane con il Tottenham, non è da escludere un assalto a Dusan Vlahovic come alternativa in attacco a Karim Benzema.