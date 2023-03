Battibecco nell’intervallo, Spalletti attacca: “Sei sempre a terra”

Battibecco nell’intervallo, Spalletti duro nei confronti di un giocatore dell’Atalanta: “Sei sempre per terra”

Il primo tempo del Maradona tra Napoli e Atalanta si è chiuso 0-0. Una gara fisica e maschia, dove i giocatori non hanno certamente tirato indietro la gamba.

E proprio uno dei contrasti che si sono verificati a fine primo tempo è stato oggetto di discussione una volta che l’arbitro Colombo ha fischiato la fine della prima frazione. Protagonisti, nel contrasto Ederson ed Anguissa, ma anche e soprattutto Luciano Spalletti e Duvan Zapata. Il centrocampista del Camerun, anticipando il brasiliano degli orobici, lo ha in slancio colpito sullo stinco. Ederson, nell’occasione è rimasto a terra, ma l’arbitro ha lasciato giocare.

Pochi secondi dopo è arrivato il fischio finale. E in quest’occasione Duvan Zapata ha chiesto al direttore di gara l’ammonizione nei confronti del centrocampista partenopeo. Stando a quanto ricostruito, la protesta del centravanti colombiano avrebbe fatto arrabbiare e non poco Luciano Spalletti. Il tecnico si è poi rivolto direttamente al numero 91 nerazzurro: “Parli tu che sei sempre per terra”. Immediata la replica di Zapata: “Miser, non posso nemmeno parlare con l’arbitro?”. I due però si sono immediatamente chiariti e sono usciti a braccetto dal campo in direzione spogliatoi.