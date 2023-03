Spezia-Inter, Lautaro-Lukaku: Inzaghi fa chiarezza sui rigoristi

Inevitabilmente amareggiato per il risultato, Simone Inzaghi ha commentato la sconfitta della sua Inter sul campo dello Spezia

Non si ferma il mal di trasferta dell’Inter che dopo il pari di Genova ed il ko di Bologna perde anche a La Spezia, pur creando tante occasioni con un rigore anche sbagliato da Lautaro Martinez sullo 0-0.

“C’è delusione, sarà una brutta nottata ma martedì abbiamo un ottavo di finale” ha esordito Simone Inzaghi ai microfoni di Dazn, pur ammettendo che “perdere così fa male, ma è una sconfitta arrivata in maniera diversa dalle altre. Forse serviva più convinzione per trovare il gol, il calcio non fa sconti. Ora abbiamo il dovere di andare avanti, mi prendo le responsabilità della sconfitta. I ragazzi hanno messo tutto quello che avevano, dovevamo solo essere più cinici. Ma questo è il calcio, dalle sconfitte si esce più forti”.

Sull’episodio del primo rigore: “Lautaro e Lukaku sono i nostri rigoristi, è stato bravissimo Dragowski, sono entrambi bravissimi a tirare. Non mi soffermerei sul rigore, ma sui 28-29 tiri, forse dovevamo essere più cattivi. Poi c’è stato l’episodio del loro rigore, non dovevamo concederglielo”,

Spezia-Inter, le parole di Inzaghi

Ora testa al match col Porto: “Domani torneremo ad Appiano, ho visto tanto sconforto nei ragazzi, ma bisogna andare avanti e avere la forza. Abbiamo salutato i nostri tifosi che anche stasera erano tantissimi, ma chiaramente non potevano essere contenti. L’approccio è stato buono, abbiamo subito due gol su due tiri, c’è sicuramente qualcosa da aggiustare, fra tre giorni abbiamo una partita importantissima per la nostra stagione”.

Infine, sul mal di trasferta: “È un percorso che non ci soddisfa, lo scorso anno abbiamo fatto meglio in trasferta. Fortuna? Non ci credo tantissimo, la fortuna va cercata, dovevamo essere più cattivi e determinati”.