Kane ‘rovina’ Conte: l’Inter vuole 80 milioni per l’erede

Il tecnico del Tottenham, in caso di permanenza, potrebbe necessitare del sostituto di Kane obiettivo dello United strappandolo all’Inter

Antonio Conte ha perso la chance di imporsi in Europa, dopo la sconfitta cumulativa rimediata negli ottavi di finale di Champions League contro il Milan. Ora al tecnico salentino non resta che procedere spedito in Premier League e tirare le somme a fine stagione, cercando di capire cosa potrebbe fare al caso suo in futuro.

Nel caso in cui non si trattasse di un ritorno in Serie A, Conte potrebbe anche pensare di proseguire la propria avventura con il Tottenham. A patto che la dirigenza londinese capitanata da Fabio Paratici possa sopperire a qualche carenza d’organico, soprattutto a livello difensivo. E la prossima emergenza potrebbe essere rappresentata anche dalla partenza del capitano e simbolo Harry Kane, in attacco. Il centravanti della Nazionale inglese è infatti finito nel mirino del Manchester United di Erik ten Hag, come alternativa all’obiettivo principale che porta il nome di uno scatenato Victor Osimhen del Napoli.

Lautaro ancora obiettivo del Tottenham: senza Kane, si può

Con la dipartita di Kane, Conte non può che pensare a Lautaro Martinez come primo sostituto. Per raggiungerlo, però, il buon rapporto di stima e affetto reciproco potrebbe non bastare.

Il ‘Toro’ è ormai uno degli elementi già rappresentativi dell’Inter, destinato a fare la storia nerazzurra anche negli anni a venire. Come sottolineato dallo stesso agente Alejandro Camano di recente in diretta su ‘TvPlay’, Lautaro ha affidato il suo cuore alla causa nerazzurra. Milano è la sua casa. Certo è che l’Inter ha pur sempre bisogno di monetizzare il più possibile con qualche cessione di spessore, per ovviare al problema del pesante deficit economico cui la presidenza Suning deve far fronte. Raggiungere Lautaro significa mettere in conto una spesa di almeno 80 milioni di euro, se non più. Qualora il Tottenham fosse tanto interessato al suo profilo, non resta che fare qualche passo avanti. La parola di Conte potrebbe essere solo la ciliegina sulla torta di un colpo stellare.