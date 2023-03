Vuole cambiare squadra, la Juventus lo riporta in Serie A

Ha deciso di cambiare squadra e può diventare un’occasione da sfruttare per la Juventus: parte la sfida al Paris Saint-Germain

La decisione è presa e, difficilmente, si tornerà indietro: Moussa Diaby vuole lasciare il Bayer Leverkusen al termine di questa stagione.

Una decisione maturata negli ultimi mesi e che potrebbe rappresentare un’opportunità per la Juventus. I bianconeri, infatti, in estate avranno la necessità di intervenire anche nel reparto avanzato, al netto di quel che saranno gli esiti delle inchieste attualmente in corso. Senza sanzioni eccessivamente pesanti, la società piemontese potrebbe provare ad inserirsi nella caccia a Diaby. Anche dovesse rimanere Di Maria, che in Italia vuole solo la Juve, con Chiesa sul lato opposto, servirebbe un calciatore in grado di alternarsi, anche in considerazione dell’età dell’argentino e delle sue condizioni fisiche.

Ecco che Diaby con i suoi 23 anni e la voglia di abbracciare un nuovo progetto sportivo potrebbe rappresentare il profilo ideale cui rivolgersi. Capace di giocare sia sulla sinistra che sulla destra, il francese è a quota 11 gol e 6 assist in stagione. Legato al Leverkusen fino al 2025, il suo nome potrebbe stuzzicare la fantasia della Juventus ma non solo.

Calciomercato Juventus, sfida al Psg per Diaby

Sul 23enne, infatti, c’è anche il Paris Saint-Germain, società dalla quale è partito da giovane, facendo tutte le trafile delle giovanili ed esordendo anche in prima squadra (34 apparizioni e 4 gol con i parigini).

Diaby ha anche una breve parentesi in Serie A con la maglia del Crotone: nella stagione 2017/2018 si trasferisce a Crotone dove fa il suo esordio nel massimo campionato, collezionando però appena due presenze in sei mesi. Da lì il ritorno in Francia, quindi il trasferimento al Bayer Leverkusen dove è riuscito a mostrare con continuità il suo indubbio talento.

Ora la voglia di cambiare aria e la possibilità di fare ritorno in Italia, in quella Serie A che lo ha accolto da giovane. Per la Juventus è un’idea da seguire anche se le variabili in campo sono tante e difficili da incastrare. Dalla concorrenza del Paris Saint-Germain agli aspetti legati alle vicende extra-campo. Intanto gli occhi sono puntati su Diaby.