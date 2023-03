Tegola Milan, Pioli non può far altro che sostituirlo

Il Milan perde un titolare in avvio di secondo tempo della sfida contro il Tottenham: Pioli costretto a utilizzare una sostituzione

Il Milan perde un titolare nel corso del secondo tempo contro il Tottenham. Con il punteggio ancora inchiodato sullo 0-0, Stefano Pioli è costretto a chiamare il primo cambio per un problema di natura fisica.

E’ Junior Messias che poco prima dell’ora di gioco ha dovuto lasciare il terreno di gioco dopo aver avvertito dolore alla coscia destra. Il calciatore si è toccato la parte posteriore della coscia prima di cadere a terra, con Leao che ha subito chiesto il cambio per il suo compagno di reparto. Pioli a quel punto a gettato nella mischia Saelemaekers che, senza neanche avere il tempo di effettuare il riscaldamento, ha preso il posto del compagno infortunato.

Tottenham-Milan da dimenticare per Messias

Sicuramente non una serata da ricordare per Junior Messias. Infortunatosi nei primi minuti del secondo tempo, il brasiliano era stato protagonista sfortunato anche nella prima frazione di gioco.

In particolare, un’azione nata da calcio piazzato lo ha visto concludere in maniera debole e imprecisa da buona posizione. Un errore che non è passato inosservato con i tifosi rossoneri che sui social lo hanno preso di mira. Come se non bastasse ecco anche il problema fisico, probabilmente un guaio muscolare. Resta ora da vedere quale sarà la diagnosi per Messias e quali i tempi di recupero prima di rivederlo in campo nuovamente.

Nuovo stop allora per la formazione di Stefano Pioli che in questa stagione sembra non avere pace con gli infortuni.