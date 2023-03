Divorzio con Gasperini, ecco cosa sta succedendo all’Atalanta

Sembra che mister Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta possano davvero separarsi al termine della stagione in corso: l’erede è in Serie A

Ogni storia, anche quella più bella e vincente, è destinata a finire. Nel calcio diverse volte si sono venuti a creare dei legami forti, quasi indissolubili. Ma il tempo logora e poi si arriva ad un certo punto in cui la soluzione migliore è cambiare. Questo è ciò che potrebbe accadere anche all’Atalanta e a mister Gian Piero Gasperini nei prossimi mesi.

Stando a quanto riferisce il noto quotidiano ‘Repubblica’, infatti, il tecnico della ‘Dea’ non sarebbe affatto contento di alcune scelte inerenti alla sfera del calciomercato portate avanti dalla società durante la scorsa estate. Si registrano, dunque, delle frizioni. Il riferimento, sempre secondo la fonte citata, è al reparto difensivo, lì dove il club ha deciso di non intervenire. Una decisione che non è andata giù a Gasperini, il quale starebbe seriamente riflettendo sul proprio futuro. In caso di separazione, inoltre, pare che la prima opzione del club bergamasco sia Vincenzo Italiano.

Interrompere un rapporto così lungo, dopo ben sette anni, non è mai compito semplice, tutt’altro. Ma i risultati spingono il trainer di Grugliasco a prendere in considerazione pure l’ipotesi più drastica, ossia quella dell’addio. Tale scenario, in realtà, aveva già solleticato Gasperini e l’Atalanta durante la passata stagione, che si era conclusa per la prima volta senza qualificazione a nessuna delle tre coppe europee. Segno evidente di come le cose stessero precipitando. Nonostante ciò le parti hanno preferito comunque continuare insieme e l’allenatore piemontese ha cambiato pelle alla squadra, riuscendo a ritrovare la quadra.

Atalanta, Italiano al posto di Gasperini: la situazione

Ma i limiti – soprattutto tecnici – del gruppo nerazzurro permangono, come sottolineato dallo stesso Gasperini di recente. E adesso la ‘Dea’ non sta attraversando un periodo positivo dal punto di vista dei risultati.

Soltanto un punto conquistato nelle ultime tre giornate di campionato. Il quarto posto, occupato dalla Roma di Mourinho, è distante ora 5 punti. Di questo passo, l’Atalanta rischia di allontanarsi troppo dalla zona Champions e ciò aumenta, inevitabilmente, il sentimento di frustrazione di Gasperini. Che Italiano possa davvero diventare il nuovo allenatore della ‘Dea’ a fine stagione? Il tempo darà i suoi verdetti.