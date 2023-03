Conte in Serie A, ma niente Juve o Inter: “Ecco dove”

Il tecnico salentino sfiderà il Milan stasera in quel di Londra per ribaltare l’1-0 del ‘Meazza’ e raggiungere i quarti di Champions League

La sfida col Milan di stasera potrebbe essere l’ultima di Conte in Champions da allenatore del Tottenham. Il tecnico salentino è ancora in scadenza di contratto a giugno e le nuove voci che arrivano dall’Inghilterra confermano la sua voglia di tornare in Italia per poter stare più vicino alla famiglia, di stanza a Torino. A tal proposito, in queste ore è riemersa una vecchia pista/suggestione, ovvero la Roma.

Nelle scorse ore Conte è stato invece riaccostato all’Inter, parlando di contatto informale con un dirigente del club nerazzurro con cui non si lasciò benissimo a inizio estate 2021. Il ritorno ad Appiano appare complicatissimo viste, soprattutto, le scarse risorse per il mercato, ma nel calcio mai dare niente per impossibile. Più plausibile l’ipotesi ritorno… Ma alla Juventus qualora la nuova società si decidesse a dare il benservito ad Allegri. Attenzione, tuttavia, a quel che potrebbe succedere nella Capitale, sponda giallorossa considerato che non si hanno certezze circa la permanenza di Mourinho.

Damascelli a #RadioRadioLoSport: “Secondo me se Conte torna in Italia può allenare la #AsRoma“. #Calciomercato — Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) March 7, 2023

Conte-Roma è una possibilità più che concreta stando a Tony Damascelli, collega de ‘Il Giornale’: “Secondo me se Conte torna in Italia può allenare la Roma“, ha detto in diretta a ‘Radio Radio'”.

Conte un vincente con la ‘macchia’ Europa

Cinquantaquattro anni da compiere a luglio, Conte allena dal 2005 con la prima esperienza in qualità di vice al Siena. Da tecnico in prima iniziò ad Arezzo, poi Bari, Atalanta, di nuovo Siena, Juventus, Nazionale, Chelsea, Inter e adesso Tottenham.

Nella sua carriera da allenatore, il pugliese ha vinto un campionato di B col Bari, quattro Scudetti (tre con la Juve e uno con l’Inter) e una Premier League con il Chelsea. A livello europeo, invece, ha sempre deluso le attese, non andando oltre un quarto di Champions coi bianconeri e una semifinale di Europa League sempre da mister de ‘La Vecchia Signora’.