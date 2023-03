Dopo l’esonero arriva Tuchel: intreccio bomba in Serie A

Tra i top manager c’è Tuchel che scalpita per tornare in panchina e oltre al Real Madrid può prendere in considerazione anche la Serie A con due big



Negli ultimi anni il calciomercato ha riguardato in maniera sempre più frequente anche gli allenatori, che per ingaggi e trattative sono diventati ormai come i calciatori. Questo perché il loro ruolo è fondamentale e abbraccia un ventaglio di aspetti enorme. E allo stesso tempo gli esoneri sono all’ordine del giorno, mentre i cosiddetti ‘cicli’ sono sempre più rari. In Serie A ancora si tratta di una tendenza minore, ma i top manager hanno tutti grandissimo mercato.

I profili importanti che restano ‘a spasso’ affollano in questo momento il mercato, per questeo il ricambio è sempre alto e tutti gli allenatori con una panchina non possono ritenersi mai al sicuro. Soprattutto se i risultati non sono eccellenti. Vedi Simone Inzaghi, che è secondo con l’Inter ma con uno scudetto mai in discussione e una distanza siderale dal Napoli. Certo, gli azzurri sarebbero stati probabilmente irraggiungibili in ogni caso, ma deporre subito le armi non è piaciuto alla società. Un campionato che fa il paio con lo scudetto consegnato al Milan lo scorso anno. E le vittorie di supercoppe e coppe nazionali leniscono solo in parte queste ferite. Idem per il cammino in Champions, che al momento è molto buono, ma tutto dipenderà dal ritorno col Porto. Sta di fatto che Inzaghi è sotto stretta osservazione della dirigenza, consapevole che lo spogliatoio non nutre grandissima fiducia.

Tuchel pronto a tornare: ci pensano Inter e Roma

Abbiamo già raccontato largamente il nome di Thiago Motta al centro dei pensieri dell’Inter, così come tra le idee del PSG se dovesse fallire definitivamente Galtier. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, però, tra le suggestioni nerazzurre ci sarebbe anche Thomas Tuchel.

Il manager tedesco, esonero a settembre dal Chelsea dopo aver vinto la Champions nel 2021, si è preso qualche mese di vacanza e ora è pronto a ributtarsi nella mischia. L’ex Dortmund è tra i candidati principali per la panchina del Real Madrid in caso di addio di Ancelotti. Insieme a lui anche Pochettino, Arbeloa e Raul. Al PSG in tanti si sono pentiti di averlo cacciato troppo presto e senza complimenti, c’è chi lo riprenderebbe. In Premier Tottenham (se non rinnova Conte) e West Ham ci starebbero pensando.

In tutto questo anche l’Inter, scrive la rosea, lo stima molto e se Inzaghi dovesse deludere potrebbe essere tra i papabili insieme a De Zerbi, altro coach molto considerato ad Appiano.. La concorrenza, però, come detto è enorme e non sarebbe facile arrivare al tedesco. Anzi, sarebbe una missione quasi impossibile. Simile a quella della Roma, altra società che può pensare a Tuchel in caso di divorzio con Mourinho. I Friedkin vorrebbero continuare sul solco di allenatori prestigiosi con carriere top, come lo Special One e appunto il tedesco. Due piazze che comunque sono in grado di esercitare ancora grande fascino nel resto d’Europa. In questo momento, niente è da escludere.