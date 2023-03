Ha già convinto tutti: scelto Zidane alla Juve

L’allenatore francese si trova senza panchina da quasi due anni dopo aver detto addio al Real Madrid

Non è ancora chiaro quello che sarà il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Il tecnico bianconero non sta attraversando un’annata semplice sotto tanti punti di vista. Per questa ragione negli ultimi mesi si è ipotizzato un possibile cambio alla guida della panchina, con eventuale ridimensionamento del ruolo del toscano.

Allegri, particolarmente legato all’ambiente bianconero, potrebbe difatti rimanere nei panni di direttore generale, una figura strategicamente importante tra parte sportiva a dirigenziale. Al suo posto, invece, potrebbe arrivare un allenatore di livello mondiale del calibro di Zinedine Zidane, libero sul mercato dopo l’ultima esperienza interrotta nell’estate del 2021 alla guida del Real Madrid.

Proprio l’allenatore francese come prossimo tecnico della Juventus è stato il più votato nel sondaggio lanciato questa mattina da Calciomercato.it. Tra gli allenatori accostati ai top club italiani, l’ex centrocampista bianconero è quello che più ha convinto i nostri utenti ricevendo il 46,7% dei voti. Al secondo posto invece l’ipotesi Luis Enrique al Milan con il 24,6%, davanti a Tuchel all’Inter al 14,9% e Tuchel alla Roma al 14%.

Calciomercato Juve, Zidane prossimo allenatore bianconero

Ad ogni modo, prima di una decisione definitiva bisognerà attendere quello che sarà il rendimento stagionale della formazione bianconera.

Attualmente i ragazzi di Allegri, dopo numerose difficoltà che hanno rallentato la crescita della squadra, si ritrovano al settimo posto a quota 35 punti. Dopo una prima parte di stagione condizionata dai numerosi infortuni, a complicare il lavoro dei bianconeri è stata l’apertura dell’inchiesta Prisma.

In attesa del processo penale del 27 marzo, lo scorso gennaio la Corte Federale ha decretato una penalizzazione pari a 15 punti in classifica ai bianconeri, rispetto alla quale il club juventino ha già presentato ricorso presso il Collegio di Garanzia del Coni. Tutto sommato, calcolando anche gli ottavi di finale di Europa League centrati dopo la vittoria sul Nantes e le semifinali di Coppa Italia da disputare contro l’Inter, c’è ancora margine per poter chiudere dignitosamente la stagione.

