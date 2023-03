Avviso alla Juve, riportano Conte in Italia: “Primo contatto”

L’allenatore del Tottenham andrà in scadenza di contratto al termine di questa stagione e potrebbe non rinnovare

Dopo la sconfitta dell’andata per 1-0 a San Siro, il Tottenham mercoledì sera avrà l’opportunità di ribaltare il risultato degli ottavi di finale di Champions League contro il Milan. Un match che vedrà il ritorno di Antonio Conte in panchina dopo un periodo di riposo forzato in seguito all’intervento chirurgico di inizio febbraio per un problema alla cistifellea.

L’allenatore leccese, al termine di questa stagione, andrà in scadenza di contratto e sino ad oggi non ha aperto al rinnovo con gli inglesi. La sua permanenza, tra l’altro, potrebbe essere legata proprio ai risultati che otterrà nei prossimi mesi tra campionato e Champions League. Nel frattempo più di un club italiano avrebbe avanzato i primi contatti con il suo entourage per sondarne il ritorno in Serie A.

Come riferito dal giornalista Alfio Musmarra, a sorpresa potrebbe essere ancora l’Inter ad affondare il colpo: “In maniera assolutamente inaspettata mi è arrivata la notizia secondo la quale ci sarebbe stato un contatto tra Antonio Conte e qualcuno dell’Inter. E’ stato un contatto informale per capire com’è la situazione di Antonio. Da qui a dire che ci sono cose, vi dico subito no. Ma già il fatto che ci sia stato il contatto, mi ha fatto accendere un campanello d’allarme importante”.

Calciomercato Inter, l’annuncio sul ritorno di Conte: “Dipenderà dalla Champions League”

Secondo il giornalista, però, il futuro della panchina nerazzurra rimane nelle mani di Simone Inzaghi, ancora in corsa per centrare la qualificazione ai quarti di Champions in attesa del ritorno contro il Porto.

Questa la precisazione di Musmarra che non esclude la Juve dalla corsa a Conte: “Posso aggiungere che su Conte c’è la Juve e l’Inter strategicamente non si può permettere di perdere un allenatore così, che ti tiene alta l’asticella che ti può portare a vincere. Tutti gli scenari potrebbero cambiare in base a cosa può succedere con la Champions League, se Inzaghi passa il turno non gli si può dire nulla. La notizia può essere che la Juve, con l’allenatore più pagato, sta cercando Conte“.