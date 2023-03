Via dalla Roma con Mourinho: “Credo che lo chiederà”

L’allenatore portoghese potrebbe lasciare la panchina giallorossa al termine di questa stagione

Dopo l’esaltante successo ottenuto ieri sera all’Olimpico contro la Juventus, José Mourinho ha riagganciato in classifica il quarto posto alle spalle della Lazio. La Roma si ritrova in questo momento a quota 47 punti, gli stessi del Milan rimasto a secco dopo la sconfitta con la Fiorentina.

Della stagione dei giallorossi si è discusso in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play con Stefano Guercini: “L’idea di gioco data dalla proprietà ingaggiando Mourinho era quella di creare una mentalità vincente e fin qui il risultato non è stato raggiunto. C’è ancora molto da fare, questa rosa non può andare oltre la posizione che occupa adesso. Manca qualità in alcuni ruoli, in alcune zone di campo se mancano i titolari difficilmente possono essere rimpiazzati con giocatori di uguale livello. La Juventus ha vinto quello che ha vinto anche con la sua capacità di restare sul pezzo nelle gare contro le piccole”.

Sul futuro di Mourinho, secondo l’ex calciatore pesa soprattutto il raggiungimento di un posto nella prossima Champions ad un anno dalla scadenza del contratto con la Roma: “C’è una sorta di scontro di pensiero a Roma. C’è un contratto, la mentalità americana non crea allarmi in una situazione del genere. Ci sono però i tempi del calcio da rispettare, sono molto particolari. Se un calciatore o un allenatore è a scadenza, la preoccupazione è che possa andar via. Lo abbiamo già visto con Zaniolo il comportamento della società, è accaduto quanto successo anche al Milan. Mourinho può rimanere. Il suo futuro dovrebbe essere legato anche, immagino, al mercato ed al raggiungimento della Champions League”.

Non solo Dybala, a rischio anche Cristante: “Mourinho lo chiederà”

Nel caso in cui lo ‘Special One’ dovesse lasciare l’incarico con la Roma, secondo Guercini potrebbe essere accompagnato da alcuni fedelissimi.

Questo il pensiero dell’agente sportivo: “Per Dybala molto inciderà anche il suo rapporto con la piazza ed il suo calore, che può essere un fattore visto che non è abituato ad un ambiente del genere. Secondo me potrebbe restare, ma è una situazione tutta da vedere. Questo a prescindere da Mourinho. Se devo indicare delle percentuali, dico che al 51% resterà. Se dovesse andar via Mourinho, credo chiederà Cristante. Fa un grande lavoro sporco che sfugge alla stragrande maggioranza delle persone”.